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PHILIPS 32PHS4032/12 (бял) мнения?

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  1. PMS
    PMS е на линия
    Novice
    Тук е от
    Dec 2017
    Мнения
    2
    Днес21:33 #1

    PHILIPS 32PHS4032/12 (бял) мнения?

    Здравейте,

    Искам да попитам дали някой има мнение за този телевизор. Бюджета ми е 350-450 лв.Ще се гледа в спалня от 2,5-3м разстояние няколко месеца в годината, без претенцци за екстри,плюс е че е бял.

    Благодаря предварително за мненията
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  3. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    26,598
    Днес21:52 #2

    Отговор: PHILIPS 32PHS4032/12 (бял) мнения?

    При тази дистанция ще ти малее. Иначе става за телевизия.
    Жената ли го иска бял

    бели..
    https://zora.bg/product/32hbc01wa-white
    https://www.emag.bg/televizor-led-ho.../pd/DC53NNBBM/
    https://www.emag.bg/televizor-led-we.../pd/DHFY6NBBM/
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