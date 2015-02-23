PHILIPS 32PHS4032/12 (бял) мнения?

Здравейте,
Искам да попитам дали някой има мнение за този телевизор. Бюджета ми е 350-450 лв.Ще се гледа в спалня от 2,5-3м разстояние няколко месеца в годината, без претенцци за екстри,плюс е че е бял.
Благодаря предварително за мненията
Здравейте,
Искам да попитам дали някой има мнение за този телевизор. Бюджета ми е 350-450 лв.Ще се гледа в спалня от 2,5-3м разстояние няколко месеца в годината, без претенцци за екстри,плюс е че е бял.
Благодаря предварително за мненията
При тази дистанция ще ти малее. Иначе става за телевизия.
Жената ли го иска бял
бели..
https://zora.bg/product/32hbc01wa-white
https://www.emag.bg/televizor-led-ho.../pd/DC53NNBBM/
https://www.emag.bg/televizor-led-we.../pd/DHFY6NBBM/