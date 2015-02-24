Здравейте.
Търся си телевизор, който ще бъде позициониран в хола и бюджетът е до 1300-1400 лева (най-много). Нямам кой знае какви изисквания, но искам възможно най-добра картина за този бюджет. На него ще се гледат филми, новини, футбол и понякога ще се пуска ютюб. Възможно е някога да се играят и игри, но не е сигурно дали изобщо ще се случи. Можете ли да ме посъветвате нещо? В момента съм загледал в Самсунг, LG и Сони, по-конкретно Сони 8577, но търся съвет за някой, който разбира повече.
Благодаря!