Насичане на видео през LAN (SMB)

Проблемът, който описваш, изглежда е свързан с възпроизвеждането на видеофайловете през мрежата (вероятно стрийминг от компютъра към телевизора), а не с плеърите или самите файлове, тъй като отбелязваш, че при директно възпроизвеждане от компютъра няма проблем. След като проверих допълнителна информация за твоя модел телевизор и типичните кодирания на филма, мога да ти дам по-точна анализа. Нека разбием възможните причини и решения стъпка по стъпка:Файловете MKV за "Les Trois Mousquetaires - Milady (2023)" често са кодирани с H.264 (AVC) или HEVC (H.265), особено по-големите версии като 33 GB, които са UHD/4K с Dolby Vision и висок битрейт (например 3850–6426 kb/s или повече). Твоят телевизор Sharp LC-50EQ3EA поддържа MKV формат, но поддръжката зависи от кодека: добре работи с H.264, MPEG4, DivX и XviD в MKV, но може да има проблеми с HEVC, особено при стрийминг или ако кодекът е с висок профил (напр. High@L4.1 или по-висок). Ако файлът е HEVC с висок битрейт, телевизорът може да не успява да декодира потока гладко, което води до насичане или спиране – това е чест проблем при пиратски рипове от сайтове като Замунда.Телевизорът ти е свързан по 5 GHz Wi-Fi, което е добро за скорост, но може да има смущения или недостатъчна пропускателна способност за файлове с висок битрейт (над 20–50 Mbps за 4K). Sharp модели като EQ3 често имат проблеми с Wi-Fi свързаността, като прекъсване или нестабилност, особено при стрийминг на тежки MKV файлове. Това се влошава, ако мрежата е натоварена или сигналът е слаб.Sharp LC-50EQ3EA е Android TV с AQUOS UltraClear процесор, който поддържа USB възпроизвеждане на MKV, но при мрежово стрийминг (DLNA/UPnP) може да има ограничения с кодеци или фирмуер. Ако фирмуерът е стар, това може да причинява насичане.Риповете от Замунда често са с нестандартно кодиране (напр. HEVC с Dolby Vision), което работи на компютър (по-мощен хардуер), но не и на ТВ. По-малките файлове (2–3 GB) са вероятно 1080p H.264, но ако имат висок битрейт, пак може да има issues.Най-вероятната причина е комбинация от HEVC кодек в файловете (особено 33 GB версията) и ограниченията на Wi-Fi стрийминга на твоя Sharp TV, който предпочита H.264 за гладко възпроизвеждане. Започни с проверка на кодека чрез MediaInfo и тестване с USB. Ако е нужно, конвертирай файла или премини на Ethernet.