Резултати от 1 до 3 от общо 3

Насичане на видео през LAN (SMB)

  cheeseus
    Dec 2005
    117
    Днес15:44 #1

    Насичане на видео през LAN (SMB)

    Здравейте,

    Вчера и днес се натъкнах на проблем с едни видеофайлове – филмът насича и то сериозно, даже напълно спира картината за няколко (десетина) секунди, едва тръгва и след няколко секунди пак. Проблемът се наблюдава и с двата плеъра, които имам инсталирани VLC (най-новата nightly версия) и MX Video Player, тоест си правя извода, че не е от плеъра.

    Конкретните два файла, които вчера и днес едва тръгват по няколко секунди са и трите версии на филма Les Trois Mousquetaires - Milady (2023), които са налични за изтегляне в Зелка/Замунда. Едната е 33 ГБ, но другите са по 2,13 и 2,49 ГБ. Форматът е MKV.

    Може би има нещо общо с начина, по който е кодиран файлът (и трите)? Много рядко имам такъв проблем с други видеофайлове, дори много по-големи. Случвало се е да видя насичане на картината и при други филми, но много рядко и за кратко. Но тези конкретни филми са направо негледаеми.

    Когато пусна филма директно от компютъра, възпроизвеждането е гладко.

    Телевизорът (Sharp LC-50EQ3EA – 4K) е вързан към вътрешната мрежа чрез Wi-Fi на 5 GHz.

    Някой може ли да тества тези филми и/или да ме насочи как да реша проблема?
  tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    1,213
    Днес16:08 #2

    Отговор: Насичане на видео през LAN (SMB)

    Не се знае какви са файловете и на малките релийзи, както и на големия (не си писал) Може и да са av1.

    За възпроизвеждане на файлове на Android/PC, използвам KODI.
    Но, за да не стават подобно "засечки" с големи по-обем файлове и висок битрейт (блурей ремуксове) и над 25-30 GB решението е следното:
    HDMI кабел директно закачен към ТВ от PC, или външен носител на инфо: SSD, флаш памет със голям капацитет.
    През замунда/зелка, може веднага да се стриймват видео файлове с KODI + необходимите BG добавки/repo.
    Тъй като ТВ ти е Android, може да го тестваш и този вариант.
  hristoslav2
    Jun 2008
    Варна
    42,613
    Днес16:14 #3

    Отговор: Насичане на видео през LAN (SMB)

    Цитат Първоначално публикувано от cheeseus Виж публикацията
    Телевизорът (Sharp LC-50EQ3EA – 4K) е вързан към вътрешната мрежа чрез Wi-Fi на 5 GHz.
    отговор от Grock4
    Проблемът, който описваш, изглежда е свързан с възпроизвеждането на видеофайловете през мрежата (вероятно стрийминг от компютъра към телевизора), а не с плеърите или самите файлове, тъй като отбелязваш, че при директно възпроизвеждане от компютъра няма проблем. След като проверих допълнителна информация за твоя модел телевизор и типичните кодирания на филма, мога да ти дам по-точна анализа. Нека разбием възможните причини и решения стъпка по стъпка:1. Проблем с кодека или формата на файла

    Файловете MKV за "Les Trois Mousquetaires - Milady (2023)" често са кодирани с H.264 (AVC) или HEVC (H.265), особено по-големите версии като 33 GB, които са UHD/4K с Dolby Vision и висок битрейт (например 3850–6426 kb/s или повече). Твоят телевизор Sharp LC-50EQ3EA поддържа MKV формат, но поддръжката зависи от кодека: добре работи с H.264, MPEG4, DivX и XviD в MKV, но може да има проблеми с HEVC, особено при стрийминг или ако кодекът е с висок профил (напр. High@L4.1 или по-висок). Ако файлът е HEVC с висок битрейт, телевизорът може да не успява да декодира потока гладко, което води до насичане или спиране – това е чест проблем при пиратски рипове от сайтове като Замунда.
    Решения:

    • Провери кодека на файла: Използвай програма като MediaInfo (безплатна) на компютъра, за да видиш детайлите: кодек (H.264 или HEVC), битрейт, аудио (напр. AC-3) и профил. Ако е HEVC, това е вероятно причината.
    • Конвертирай файла: Използвай HandBrake или iDealshare VideoGo, за да прекодираш в MP4 с H.264 кодек и AAC аудио – това е формат, който Sharp TV поддържа перфектно. За 33 GB файла това ще намали размера, но ще подобри съвместимостта.
    • Тествай с друг файл: Пусни MKV с H.264 кодек (нисък битрейт) и виж дали работи.

    2. Проблем с мрежовата връзка (Wi-Fi стрийминг)

    Телевизорът ти е свързан по 5 GHz Wi-Fi, което е добро за скорост, но може да има смущения или недостатъчна пропускателна способност за файлове с висок битрейт (над 20–50 Mbps за 4K). Sharp модели като EQ3 често имат проблеми с Wi-Fi свързаността, като прекъсване или нестабилност, особено при стрийминг на тежки MKV файлове. Това се влошава, ако мрежата е натоварена или сигналът е слаб.
    Решения:

    • Провери и подобри Wi-Fi: Измери скоростта на телевизора (чрез Speedtest ап в Android TV). Ако е под 50 Mbps, премести рутера по-близо или използвай Wi-Fi extender. Рестартирай рутера и телевизора.
    • Премини на кабел: Свържи телевизора с Ethernet кабел към рутера – това е най-стабилното решение за стрийминг на големи файлове.
    • Използвай алтернативен стрийминг: Инсталирай Plex или Emby на компютъра и телевизора – те транскодират файла в реално време, за да пасне на устройството.

    3. Проблем със софтуера или хардуера на телевизора

    Sharp LC-50EQ3EA е Android TV с AQUOS UltraClear процесор, който поддържа USB възпроизвеждане на MKV, но при мрежово стрийминг (DLNA/UPnP) може да има ограничения с кодеци или фирмуер. Ако фирмуерът е стар, това може да причинява насичане.
    Решения:

    • Актуализирай фирмуера: Влез в Settings > System > About > System Update на телевизора и провери за ъпдейти.
    • Локално възпроизвеждане: Копирай файла на USB флашка и го пусни директно на телевизора – ако работи гладко, проблемът е в мрежата.
    • Ресет на връзката: В Settings > Network > Reset connection и преконфигурирай Wi-Fi.

    4. Проблем с източника на файловете

    Риповете от Замунда често са с нестандартно кодиране (напр. HEVC с Dolby Vision), което работи на компютър (по-мощен хардуер), но не и на ТВ. По-малките файлове (2–3 GB) са вероятно 1080p H.264, но ако имат висок битрейт, пак може да има issues.
    Решения:

    • Изтегли алтернатива: Опитай друг рип с H.264 кодек.
    • Провери файла: Пусни го в VLC на компютъра и прескочи напред – ако има грешки, файлът е повреден.

    Заключение

    Най-вероятната причина е комбинация от HEVC кодек в файловете (особено 33 GB версията) и ограниченията на Wi-Fi стрийминга на твоя Sharp TV, който предпочита H.264 за гладко възпроизвеждане. Започни с проверка на кодека чрез MediaInfo и тестване с USB. Ако е нужно, конвертирай файла или премини на Ethernet.
