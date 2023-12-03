Резултати от 1 до 6 от общо 6

Олед телевизор

  1. lari16
    Feb 2015
    39
    Днес18:15 #1

    Олед телевизор

    Спрял съм се на Телевизор LG OLED55G51LW 4K Ultra HD OLED evo AI WEBOS, 55.0 ", SMART TV и моля за съвет,дали не греша, ако има по-добър? Благодаря предварително!
  3. CubanLinx
    Jan 2017
    1,280
    Днес18:32 #2

    Отговор: Олед телевизор

    По принцип има тема "Мнения и избор на олед тв" Не виждам как може да се сбърка с топ модел на който и да било бранд. По-добри се водят Z95B, който не е наличен у нас и M2, който е по-скъп с близо хилядарка отгоре. Ако парите не са проблем - M2. А G5 е по-близо до S95F. Там вече нещата са на кантар и трябва да си прецените кое ви устройва вас.
  4. hristoslav2
    Jun 2008
    Варна
    42,676
    Днес19:11 #3

    Отговор: Олед телевизор

    Цитат Първоначално публикувано от CubanLinx Виж публикацията
    По-добри се водят Z95B, който не е наличен у нас ...
    Вече е тук, но цената е......
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...D-OLED/p/14579
  5. CubanLinx
    Jan 2017
    1,280
    Днес19:56 #4

    Отговор: Олед телевизор

    Интересно, явно тия дни са пристигнали, понеже наскоро гледах и го нямаше. Но да, цената е ..... Не че няма да има мераклии, даже според мен ще си разпродадат бройките за страната. За пръв път да бият Sony по цена у нас. Миналата година ако не се лъжа A95L беше на тези пари Аз лично бих избирал м-у G5 и S95F.
  6. brotzki
    Jul 2010
    2,139
    Днес19:56 #5

    Отговор: Олед телевизор

    Цитат Първоначално публикувано от hristoslav2 Виж публикацията
    Вече е тук, но цената е......
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...D-OLED/p/14579
    Тия не са добре с тази двойна Панасоник цена!
    С по-малка екранна зона според дисплейспеск 6 кила отгоре. Стара дебела сглобка. Отживяло аналогово дистанционно и ОС вероятно с няколко години поддръжка и започват да не тръгват приложинията
  7. CubanLinx
    Jan 2017
    1,280
    Днес20:00 #6

    Отговор: Олед телевизор

    Абе екстра си е телевизорчето. Просто цената у нас е ненормална. По белите държави разликата в цената м-у флагманите на квартета е минимална. Тази година по всичко личи, че ще бъде телевизор №1, пък нека е кютук
