Олед телевизор

Спрял съм се на Телевизор LG OLED55G51LW 4K Ultra HD OLED evo AI WEBOS, 55.0 ", SMART TV и моля за съвет,дали не греша, ако има по-добър? Благодаря предварително!
По принцип има тема "Мнения и избор на олед тв" Не виждам как може да се сбърка с топ модел на който и да било бранд. По-добри се водят Z95B, който не е наличен у нас и M2, който е по-скъп с близо хилядарка отгоре. Ако парите не са проблем - M2. А G5 е по-близо до S95F. Там вече нещата са на кантар и трябва да си прецените кое ви устройва вас.
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...D-OLED/p/14579
Интересно, явно тия дни са пристигнали, понеже наскоро гледах и го нямаше. Но да, цената е ..... Не че няма да има мераклии, даже според мен ще си разпродадат бройките за страната. За пръв път да бият Sony по цена у нас. Миналата година ако не се лъжа A95L беше на тези пари Аз лично бих избирал м-у G5 и S95F.
Абе екстра си е телевизорчето. Просто цената у нас е ненормална. По белите държави разликата в цената м-у флагманите на квартета е минимална. Тази година по всичко личи, че ще бъде телевизор №1, пък нека е кютук