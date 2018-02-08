мнение за олед сони а1

Здравейте,някой ще изкажели някакво мнение за това
Sony Bravia KD-55A1 {https://www.sony.bg/electronics/televizori/a1-series} заслужавали си или да се оглеждам за някой samsung Q
Здравейте,някой ще изкажели някакво мнение за това
Sony Bravia KD-55A1 {https://www.sony.bg/electronics/televizori/a1-series} заслужавали си или да се оглеждам за някой samsung Q
Чудесен избор- като картина е много добър.
Само ако не го поставяш на мебел....иначе стои наклонен назад.
Другият проблем е достъпа до портовете когато го закачиш на стена.
Новият AF8 всъщност хардуерно е миналогодишният A1, но с променен дизайн - взели са в предвид оплакванията на потребителите на A1.