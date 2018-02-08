Резултати от 1 до 3 от общо 3

мнение за олед сони а1

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. 6tukar4o
    6tukar4o е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    10
    Вчера23:53 #1

    Lightbulb мнение за олед сони а1

    Здравейте,някой ще изкажели някакво мнение за това
    Sony Bravia KD-55A1 {https://www.sony.bg/electronics/televizori/a1-series} заслужавали си или да се оглеждам за някой samsung Q

    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
  3. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    27,069
    Днес00:38 #2

    Отговор: мнение за олед сони а1

    Чудесен избор- като картина е много добър.
    Само ако не го поставяш на мебел....иначе стои наклонен назад.
    Другият проблем е достъпа до портовете когато го закачиш на стена.

    Новият AF8 всъщност хардуерно е миналогодишният A1, но с променен дизайн - взели са в предвид оплакванията на потребителите на A1.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  4. nikolov333
    nikolov333 е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Живее в
    Хасково
    Мнения
    150
    Днес01:31 #3

    Отговор: мнение за олед сони а1

    Тук има 65" с 23% намаление..
    Отговор с цитат Отговор с цитат
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Проблем със Соундбар Сони и телевизор Сони
    От PFT във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 08-02-18, 21:41
  2. Мнение преди покупка на телевизор Сони
    От Izoplovdiv във форум Sony телевизори
    Отговори: 107
    Последно: 18-08-17, 22:50
  3. Панасоник или Сони?
    От joro94 във форум Sony телевизори
    Отговори: 9
    Последно: 26-01-15, 23:52
  4. Сони или Самсунг
    От andro69 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 7
    Последно: 14-12-11, 23:00
  5. Сони авто cdx gt 200
    От plamst6 във форум Купува
    Отговори: 0
    Последно: 17-05-11, 16:35
SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
Следвай ни
Горе