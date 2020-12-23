Резултати от 1 до 4 от общо 4
Дилема за размер на телевизор

    Дилема за размер на телевизор

    Здравейте имам следния казус при избор на размер на телевизор. Диванът в хола е на 3 на около 3.30 метра от бъдещия телевизор и мислех да взема 75 инча, но
    зад дивана имам холна маса, която идва на около 6 метра от телевзизора. Заради нея се насочих към 85 инча, но се зачетох във форума, че няма българска телевизия, която да изглежда добре на 85 инча. Телевизорът ще се ползва за мачове, телевизия и сериали. Прилагам схема и снимка, за да придобиете представа.

    https://drive.google.com/file/d/1eX0...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1ZlW...ew?usp=sharing

    Отговор: Дилема за размер на телевизор

    то и за 75 инча няма да има читава....От 3 метра...
    Отговор: Дилема за размер на телевизор

    Всичко е индивидуално за възприятието. На нас 55' не е екстра за 4 - 4.50 метра.
    Отговор: Дилема за размер на телевизор

    bokicha
    Извинявай ама не мога да се сдържа.. Такива идеи 2 в 1 или даже 3 в 1 са меко казано глупост.
    Сбъркана стая. Не знам кой е дал идеите - дизайнер, жената или ти, но много неща са оплескани - телевизор и диван за хол, а зад дивана трапезария....
    Втората грешка ти е осветлението. Скритото осветление на стената с телевизора (под и над него) го махни, махни и спот лампите, които са насочени към стената с телевизора заради отраженията от дисплея.
    И телевизора май е в ниша..ако е така го изкарай от нея.
    Това, вдясно от телевизора гардероб с огледални врати ли е ?

    Когато поставяш голям телевизор, който ще гледате през деня и вечерта на тъмно.....дизайнера отива на майната си. Там действа специалиста, а дизайнера само гледа и се учи. Може да предлага свои решения, но 95% от тези предложения ще бъдат отхвърлени.

    Но всичко си ваш избор!

    Сложи си 85-98" телевизор. Ако напишеш какъв е бюджета, ще ти предложа модел.
