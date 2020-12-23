Дилема за размер на телевизор

Здравейте имам следния казус при избор на размер на телевизор. Диванът в хола е на 3 на около 3.30 метра от бъдещия телевизор и мислех да взема 75 инча, но
зад дивана имам холна маса, която идва на около 6 метра от телевзизора. Заради нея се насочих към 85 инча, но се зачетох във форума, че няма българска телевизия, която да изглежда добре на 85 инча. Телевизорът ще се ползва за мачове, телевизия и сериали. Прилагам схема и снимка, за да придобиете представа.
