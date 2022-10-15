Влошена картина на TV Samsung. Заслужава ли си ремонта?

Здравейте! Имам 48" LED телевизор Samsung, който закупих в края на 2014г. и все още използвам. На скоро се появи неприятен проблем и започна да предава доста зле. Има ярко светло петно близо до центъра, както и по-големи синеещи до лилавеещи петна в краищата е на екрана, като най-осезаемото е в горния ляв ъгъл. Когато се пусне тестово видео с цветни заливки е най-ясно и видимо. Прикачвам снимка и видео, за да добиете по-ясна представа. Според AI, проблема е в подсветка и наистина има логика. Изглежда да е точно това. Макар че допускам и, че може да греши. Въпроса ми е - Колко би струвал ремонта ориентировъчно? Сложен ли е за извършване или в повечето кадърни сервизи биха могли да го отстранят перманентно? И заслужава ли си? Принципно аз съм за нов телевизор, но се ползва от майка ми, която си го харесва много (най-вече заради рамката и стойката) и не й се разделя с него. Благодаря предварително на отзовалите се със информация!
https://streamable.com/77u4ro - Видео