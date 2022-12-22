Samsung S90F OLED – мнения, настройки и дискусия

  AntrAcsA
    Тук е от
    Jul 2014
    Вчера 22:43 #1

    Основна информация

    Samsung S90F е един от най-интересните модели в средния клас OLED телевизори на Samsung, като при част от размерите използва QD-OLED панел.
    Телевизорът се позиционира като алтернатива на модели като LG C5, с основен акцент върху по-висока яркост и по-наситени цветове.


    Важно за панелите (QD-OLED vs WOLED)

    Едно от най-важните неща, които трябва да се знаят:

    • 65" версията в повечето случаи е QD-OLED
    • при други размери има вероятност да се използва WOLED панел

    С други думи, при част от моделите има така наречената “панелна лотария”.
    Също така има информация, че наследникът Samsung S90H ще бъде изцяло с WOLED панел, което означава, че S90F може да е един от последните по-достъпни QD-OLED варианти.


    Картина и поведение

     Общите впечатления от модела:

    • много висока яркост за OLED
    • силно наситени цветове (типично за QD-OLED)
    • много добър контраст в реални условия

    При SDR съдържание яркостта е изненадващо висока и в някои случаи може да се доближи визуално до HDR, макар че HDR все пак има по-голям динамичен обхват.
    ABL и поведение при ярки сцени

    Един от честите въпроси при OLED телевизорите е свързан с ABL.
    При този модел:

    • в реални условия ефектът е слабо забележим
    • при стандартна употреба (филми, спорт, браузване) няма агресивно затъмняване
    • при много ярки сцени на цял екран може да има лек спад, но в нормална употреба почти не се усеща.

    Дори сега, тук в този форум, е бял фон с черен текст, едва забелязвам какъвто и да е било спад на яркостта или белия цвят.
    Gaming






    Телевизорът се представя много силно при gaming:

    • висока яркост в Game Mode
    • удобен геминг-бар
    • подходящ за конзоли и PC

    Има обаче докладвани случаи, при които при 1440p и 144Hz може да има проблеми със скалирането (зависи от настройките и хардуера, които се правят с няколко клика).


    Софтуер и настройки

    Tizen интерфейсът предлага много възможности, но:

    • в някои режими (особено Game/PC) настройките са ограничени
    • липсват класическите режими, които се срещат при други марки

    Това изисква известно време за свикване.
    QD-OLED vs WOLED (накратко)





    Разлики в общ план:
    QD-OLED:

    • по-ярък образ
    • по-наситени цветове

    WOLED :

    • по-мек и балансиран образ
    • според някои потребители създава по-изразено усещане за дълбочина

    Последното е субективно и зависи от възприятието.


    Цена и позициониране

    От гледна точка на позициониране в този ценови клас:
    Samsung S90F стои много конкурентно спрямо модели като LG C5, като основното му предимство е QD-OLED панелът, който предлага по-висока яркост и по-наситени цветове.
    Често се сравнява и с по-висок клас MiniLED телевизори на TCL, например TCL C8K, които също предлагат много висока яркост и голям брой dimming зони.
    Въпреки това, OLED технологията все още има предимство в няколко ключови аспекта:

    • перфектен контраст (истинско черно)
    • по-добра обработка на картината
    • по-естествено изглеждащо изображение

    MiniLED моделите могат да бъдат изключително ярки и впечатляващи, но като цялостно качество на картината QD-OLED все още има предимство, особено при тъмни сцени и филмово съдържание.


    Заключение

    Samsung S90F е много силен избор в своя клас, особено при 65" версията с QD-OLED панел.
    Подходящ е за:

    • филми и сериали
    • спорт
    • gaming

    Дискусия

    Темата е отворена за:

    • настройки и оптимизация
    • впечатления от различни размери
    • сравнения с други модели
    • въпроси и проблеми

    Ще е полезно хора с реален опит да споделят как се държи телевизорът при различни сценарии.
