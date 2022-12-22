Samsung S90F OLED – мнения, настройки и дискусия

Основна информация
Samsung S90F е един от най-интересните модели в средния клас OLED телевизори на Samsung, като при част от размерите използва QD-OLED панел.
Телевизорът се позиционира като алтернатива на модели като LG C5, с основен акцент върху по-висока яркост и по-наситени цветове.
Важно за панелите (QD-OLED vs WOLED)
Едно от най-важните неща, които трябва да се знаят:
- 65" версията в повечето случаи е QD-OLED
- при други размери има вероятност да се използва WOLED панел
С други думи, при част от моделите има така наречената “панелна лотария”.
Също така има информация, че наследникът Samsung S90H ще бъде изцяло с WOLED панел, което означава, че S90F може да е един от последните по-достъпни QD-OLED варианти.
Картина и поведение
Общите впечатления от модела:
- много висока яркост за OLED
- силно наситени цветове (типично за QD-OLED)
- много добър контраст в реални условия
При SDR съдържание яркостта е изненадващо висока и в някои случаи може да се доближи визуално до HDR, макар че HDR все пак има по-голям динамичен обхват.
ABL и поведение при ярки сцени
Един от честите въпроси при OLED телевизорите е свързан с ABL.
При този модел:
- в реални условия ефектът е слабо забележим
- при стандартна употреба (филми, спорт, браузване) няма агресивно затъмняване
- при много ярки сцени на цял екран може да има лек спад, но в нормална употреба почти не се усеща.
Дори сега, тук в този форум, е бял фон с черен текст, едва забелязвам какъвто и да е било спад на яркостта или белия цвят.
Gaming
Телевизорът се представя много силно при gaming:
- висока яркост в Game Mode
- удобен геминг-бар
- подходящ за конзоли и PC
Има обаче докладвани случаи, при които при 1440p и 144Hz може да има проблеми със скалирането (зависи от настройките и хардуера, които се правят с няколко клика).
Софтуер и настройки
Tizen интерфейсът предлага много възможности, но:
- в някои режими (особено Game/PC) настройките са ограничени
- липсват класическите режими, които се срещат при други марки
Това изисква известно време за свикване.
QD-OLED vs WOLED (накратко)
Разлики в общ план:
QD-OLED:
- по-ярък образ
- по-наситени цветове
WOLED :
- по-мек и балансиран образ
- според някои потребители създава по-изразено усещане за дълбочина
Последното е субективно и зависи от възприятието.
Цена и позициониране
От гледна точка на позициониране в този ценови клас:
Samsung S90F стои много конкурентно спрямо модели като LG C5, като основното му предимство е QD-OLED панелът, който предлага по-висока яркост и по-наситени цветове.
Често се сравнява и с по-висок клас MiniLED телевизори на TCL, например TCL C8K, които също предлагат много висока яркост и голям брой dimming зони.
Въпреки това, OLED технологията все още има предимство в няколко ключови аспекта:
- перфектен контраст (истинско черно)
- по-добра обработка на картината
- по-естествено изглеждащо изображение
MiniLED моделите могат да бъдат изключително ярки и впечатляващи, но като цялостно качество на картината QD-OLED все още има предимство, особено при тъмни сцени и филмово съдържание.
Заключение
Samsung S90F е много силен избор в своя клас, особено при 65" версията с QD-OLED панел.
Подходящ е за:
- филми и сериали
- спорт
- gaming
Дискусия
Темата е отворена за:
- настройки и оптимизация
- впечатления от различни размери
- сравнения с други модели
- въпроси и проблеми
Ще е полезно хора с реален опит да споделят как се държи телевизорът при различни сценарии.