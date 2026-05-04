Здравейте , търся мнението ви за покупка на Телевизор 55 - 65 инча .
Ще се използва основно за спорт, и филми ..и задължително, да може да се инсталира приложението на Булсатком, и Еон тв, без да е необходим ТВ Бокс .
В момента използвам Google Chromecast HD , на старо Sony KD-43XG7005 .. започна да ми малее, и супер много започна да забива (насича) ..
интернета уж е добре ,малко над 50 Mbps.
Ще се купува от Германия , където живея,
Марка и модел са без особено значение .
Бюджета , 800-1000 евро !