Първоначално публикувано от Grok AI
За JVC LT-24VAH3000 (Vestel 17MB171, product code 200277, SN 8921396) с bootloop поради пълна памет (full memory / eMMC corruption).
Това е чест проблем при Vestel 17MB171 (Android TV). Пълната памет/корупция на eMMC води до bootloop. Най-доброто решение е USB recovery
с подходящ upgrade_no_tvcertificate.pkg
(или upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg
). https://www.elektroda.com/qa,toshiba...-firmware.html Важни предупреждения
https://repairalltv.com/jvc-17mb171-...emmc-firmware/ USB Recovery процедура (стандартна за 17MB171)
- Фърмуерът трябва да е точно за 17MB171 и да съответства на панела (panel code, обикновено VES... на стикера на матрицата).
- Грешният файл може да "убие" телевизора (brick) или да даде обърната/двойна картина.
- Ако USB recovery не работи → вероятно трябва програматор (RT809H / TNM5000 / XGecu) за директно презаписване на eMMC (KLM8G1GETF-B041 или подобен).
https://www.elektroda.com/qa,toshiba...-firmware.html
- Форматирай USB флашка (2–8 GB) като FAT32 (MBR, една партиция, не exFAT).
- Копирай само един файл в корена (root) на флашката:
- Първо пробвай: upgrade_no_tvcertificate.pkg
- Ако не се разпознае → преименувай на upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg
- Изключи телевизора от контакта.
- Пъхни USB в USB1 (обикновено горния/сервизния порт).
- Натисни и задръж OK бутона на оригиналното дистанционно.
- Включи захранването, докато LED мига бързо (≈2 Hz). Пусни бутона.
- Чакай 3–10 минути (не прекъсвай!). Телевизорът може да се рестартира няколко пъти и да влезе в First Time Installation.
След успешно възстановяване направи Factory Reset
от Service Menu (ако влезеш: обикновено MENU + 4725 или подобно). Къде да намериш правилния .pkg файл?
https://www.elektroda.com/qa,toshiba...-firmware.html https://repairalltv.com/?s=17MB171 Допълнителни съвети
- Elektroda.pl — най-доброто място. Създай тема с точните данни: модел, 17MB171, product code 200277, SN 8921396, panel code (от стикера на гърба/матрицата). Много техници споделят временни линкове за Toshiba/JVC/Hitachi/Telefunken на същото шаси.
- RepairAllTV.com — има EMMC dumps за 17MB171 (JVC модели), но обикновено за по-големи екрани и изисква абонамент + програматор.
- Форумите Uyducu, Badcaps, Remont-aud.net — търси по 17MB171 + Toshiba/JVC подобни модели (24" HD версии са редки).
https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/23261/
- Ако имаш panel code (напр. VES236... или VES315...), сподели го — ще помогне за по-точно търсене.
- Service Manual за 17MB171 IDTV е лесно намираем (схеми + update процедури).
- Ако USB не работи → eMMC е силно корумпиран и се налага десолдиране + програматор.