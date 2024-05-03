Резултати от 1 до 2 от общо 2

Фърмуер за JVC / Veste

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Mihaylov1
    Mihaylov1 е офлайн
    Тук е от
    Jul 2026
    Мнения
    1
    Днес14:08 #1

    Фърмуер за JVC / Veste

    Здравейте,
    телевизор JVC LT-24VAH3000 влезе в bootloop поради пълна памет. Търся full recovery софтуер за USB за шаси Vestel 17MB171, продуктов код 200277, SN 8921396.
    Предварително Благодаря!
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
  3. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,525
    Днес18:46 #2

    Отговор: Фърмуер за JVC / Veste

    -----
    Цитат Първоначално публикувано от Grok AI
    За JVC LT-24VAH3000 (Vestel 17MB171, product code 200277, SN 8921396) с bootloop поради пълна памет (full memory / eMMC corruption).
    Това е чест проблем при Vestel 17MB171 (Android TV). Пълната памет/корупция на eMMC води до bootloop. Най-доброто решение е USB recovery с подходящ upgrade_no_tvcertificate.pkg (или upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg).
    https://www.elektroda.com/qa,toshiba...-firmware.html

    Важни предупреждения


    • Фърмуерът трябва да е точно за 17MB171 и да съответства на панела (panel code, обикновено VES... на стикера на матрицата).
    • Грешният файл може да "убие" телевизора (brick) или да даде обърната/двойна картина.
    • Ако USB recovery не работи → вероятно трябва програматор (RT809H / TNM5000 / XGecu) за директно презаписване на eMMC (KLM8G1GETF-B041 или подобен).

    https://repairalltv.com/jvc-17mb171-...emmc-firmware/

    USB Recovery процедура (стандартна за 17MB171)


    1. Форматирай USB флашка (2–8 GB) като FAT32 (MBR, една партиция, не exFAT).
    2. Копирай само един файл в корена (root) на флашката:
      • Първо пробвай: upgrade_no_tvcertificate.pkg
      • Ако не се разпознае → преименувай на upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg

    3. Изключи телевизора от контакта.
    4. Пъхни USB в USB1 (обикновено горния/сервизния порт).
    5. Натисни и задръж OK бутона на оригиналното дистанционно.
    6. Включи захранването, докато LED мига бързо (≈2 Hz). Пусни бутона.
    7. Чакай 3–10 минути (не прекъсвай!). Телевизорът може да се рестартира няколко пъти и да влезе в First Time Installation.

    https://www.elektroda.com/qa,toshiba...-firmware.html

    След успешно възстановяване направи Factory Reset от Service Menu (ако влезеш: обикновено MENU + 4725 или подобно).
    Къде да намериш правилния .pkg файл?

    • Elektroda.pl — най-доброто място. Създай тема с точните данни: модел, 17MB171, product code 200277, SN 8921396, panel code (от стикера на гърба/матрицата). Много техници споделят временни линкове за Toshiba/JVC/Hitachi/Telefunken на същото шаси.
    • RepairAllTV.com — има EMMC dumps за 17MB171 (JVC модели), но обикновено за по-големи екрани и изисква абонамент + програматор.
    • Форумите Uyducu, Badcaps, Remont-aud.net — търси по 17MB171 + Toshiba/JVC подобни модели (24" HD версии са редки).

    https://www.elektroda.com/qa,toshiba...-firmware.html
    https://repairalltv.com/?s=17MB171

    Допълнителни съвети


    • Ако имаш panel code (напр. VES236... или VES315...), сподели го — ще помогне за по-точно търсене.
    • Service Manual за 17MB171 IDTV е лесно намираем (схеми + update процедури).
    • Ако USB не работи → eMMC е силно корумпиран и се налага десолдиране + програматор.

    https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/23261/
    Отговор с цитат Отговор с цитат
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Обновяване на фърмуер
    От drecolli във форум Sony телевизори
    Отговори: 3
    Последно: 03-05-24, 13:34
  2. Panasonic DVD-S49-фърмуер
    От vencifcl във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 3
    Последно: 29-09-10, 08:26
  3. Фърмуер за LG 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Отговори: 9
    Последно: 22-08-10, 10:13
  4. Фърмуер за DVD и Blu-ray
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 0
    Последно: 15-06-10, 19:30

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе