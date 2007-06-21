Немски градчета

Много ми се иска да попътувам в Германия. Някой ходил ли е и ако да, в кои градове? Кой според вас е най-красивият немски град?
Много ми се иска да попътувам в Германия. Някой ходил ли е и ако да, в кои градове? Кой според вас е най-красивият немски град?
Я! Гледам и не вярвам на очите си! Добре дошла отново!
Привет, привет, тук съм.
Обиколете района около езерото констанц
И аз щях да кажа Констанц. Лятото си намерих една екскурзия в https://oferti.pochivka.bg/oferti-konstantsa-b694 , беше много красиво там, бих отишъл пак. В Хайделберг също е много хубаво. Ето и една снимка от моето пътешествие - http://prntscr.com/iietk0 .
Този пост е редактиран от 220voltov; Вчера в 21:30.