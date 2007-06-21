Резултати от 1 до 6 от общо 6

Немски градчета

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  1. 3Di
    3Di е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2001
    Мнения
    396
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    Вчера12:47 #1

    Немски градчета

    Много ми се иска да попътувам в Германия. Някой ходил ли е и ако да, в кои градове? Кой според вас е най-красивият немски град?
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  3. Lupus
    Lupus е на линия
    Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    10,949
    Вчера14:21 #2

    Отговор: Немски градчета

    Я! Гледам и не вярвам на очите си! Добре дошла отново!
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  4. 3Di
    3Di е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2001
    Мнения
    396
    Изпрати съобщение чрез ICQ до 3Di
    Вчера16:49 #3

    Отговор: Немски градчета

    Привет, привет, тук съм.
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  5. Rafailiev
    Rafailiev е на линия
    Member
    Тук е от
    Jul 2017
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    940
    Вчера17:56 #4

    Отговор: Немски градчета

    Обиколете района около езерото констанц
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  6. 220voltov
    220voltov е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Oct 2007
    Мнения
    131
    Вчера21:24 #5

    Отговор: Немски градчета

    И аз щях да кажа Констанц. Лятото си намерих една екскурзия в https://oferti.pochivka.bg/oferti-konstantsa-b694 , беше много красиво там, бих отишъл пак. В Хайделберг също е много хубаво. Ето и една снимка от моето пътешествие - http://prntscr.com/iietk0 .
    Този пост е редактиран от 220voltov; Вчера в 21:30.
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  8. Rafailiev
    Rafailiev е на линия
    Member
    Тук е от
    Jul 2017
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    940
    Вчера21:36 #6

    Отговор: Немски градчета

    Цитат Първоначално публикувано от 220voltov Виж публикацията
    И аз щях да кажа Констанц. Лятото си намерих една екскурзия в https://oferti.pochivka.bg/oferti-konstantsa-b694 , беше много красиво там, бих отишъл пак. В Хайделберг също е много хубаво. Ето и една снимка от моето пътешествие - http://prntscr.com/iietk0 .
    Аз ходя там с кемпер/каравана и обикалям
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