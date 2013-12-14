Здравейте,
за да имам и някакво усъройство работещо и с дискове взех едно плеърче Панасоник BDT184.
Стори ми се, че мога и да заменя стария Андроид плеър с Коди.
Да, ама не.
Панасоника плейва филмите през usb много добре, но докато се стигне до субовете!
Пробвах няколко хватки, но не мога да докарам задоволителни сибтитри.
През годините се разглезих с тв бокса, там субовете са големи, цветни, с гладки очертания - красота.
Та въпроса ми е, има ли смисъл да се мъча на този тип Блурей плейри, да докарам красиви субове и въобще възможно ли е това?
Поздрави.
Sent from my Lenovo Z90a40 using Tapatalk