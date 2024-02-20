Привет,
на 2 февруари си закупих въпросният телевизор (HISENSE 32A5Q QLED SMART TV). Днес докато си режа на спокойствие асмите на село ми звъни малкия син с новината "Тате новият телевизор не работи! Дистанционното му не работи!". Казвам му да смени батериите и би трябвало да се оправи. Да ама не ... след 5 минути пак телефонно позвъняване със същият проблем. Телевизора го пуснал като станал и отишъл да си прави закуска (сложен е в кухнята в/у хладилника) и като хапнал, решил да го спре и да си ходи в стаята да учи ама ... пустото и дистанционно не сработва и нашия шаш/паника. Както и да е. Разбрахме се да го остави да работи и като се приберем ще го видим. Та няколко часа по късно, следобед се прибирам, поглеждам батериите (нови), тествам дистанционното (излъчва и работи), пробвам с телефона (XIAOMI имат апликация за дистанционни) и с нея не иска да сработи. Внимателно бъркам зад хладилника и го дърпам от контакта. Оставих го да си "почине", напред/назад това/онова да се посвърши ... абе един час беше изключен от захранването. Включвам го в контакта - всичко е тип-топ! "Спи града и селяните в него" по Тончо Русев ;-) . Дистанционното работи, усилване, намаляване на звука, смяна на канали - всичко работи както беше и преди! Мина ми през ума "Дали не е запецнал някой ъпдейт?" - влязох в настройките проверих - няма нови ъпдейти, видях там из менютата някакви само диагностики - разцъках и тях. Абе всичко минава и пише ОК.
Та си казах - явно нещо се е омотал и сега с изключването от контакта се е "освестил" и всичко е приключило с HAPPY END. Е да - ама не!
Преди него имаше един SAMSUNG на хладилника, който след 12 години служба се предаде (матрица, и естествено резервна няма) и тоя HISENSE го взехме само защото критерия беше да не е по-висок от 47 см (просто толкова е мястото от хладилника до тавана), да е Full HD и да е SMART. Та работи си китайчето в режим на фонов шум, сядаме да вечеряме, започват новините и докато си пия ракията и си хортуваме на масата с периферията си мяркам, че нещо става ... Поглеждам го и забелязвам, че без да има каквато и да е интервенция чрез използване на дистанционното, се показва номера на канала, излиза информация от EPG (информация за канала, какво върви в момента, от колко до колко часа е ...) изчезва тази допълнителна информация от OSD, показва се отново , премигва ... опитвам с дистанционното да сменя канал, да усиля/намаля звук, да го изключа и т.н. - никакви индикации за реакция. Отново го дръпнах от контакта и след около 30-тина минути при повторното включване в мрежата и пускане от дистанционното - показва надписа HISENSE, стои така 5-6 секунди и аха да стартира, но угасва ... сам се пуска, отново надпис HISENSE и рестарт ... и така си цикли.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какво да очаквам при рекламацията?