LG OLED C5 PiP въпрос

Здрасти!
Опитвам се на този 83 инчов телевизор да изкарам поне 2 програми, един вид РiР. Би трябвало да е елементарно, апликацията Multi View предлага тази настройка на 2 прозореца. Понеже искам да гледам 2 мача едновременно, взимам 2 Амазон стика 4к включени към HDMI 1 и 2 и опитвам да ги сложа в тази апликация.
Обаче ядец: щом вкарам единия стик, втория изчезва от листата?!
Някой сеща ли се къде греша, или как по дяволите да гледам едновременно два мача на този дисплей?
ПС: Освен един уред към HDMI става чрез уеб браузър или чрез каст от телефон или лаптоп, обаче там качеството на картината е мизерно.