LG OLED C5 PiP въпрос

  koko007
    koko007 е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    37
    Вчера19:21 #1

    Question LG OLED C5 PiP въпрос

    Здрасти!
    Опитвам се на този 83 инчов телевизор да изкарам поне 2 програми, един вид РiР. Би трябвало да е елементарно, апликацията Multi View предлага тази настройка на 2 прозореца. Понеже искам да гледам 2 мача едновременно, взимам 2 Амазон стика 4к включени към HDMI 1 и 2 и опитвам да ги сложа в тази апликация.
    Обаче ядец: щом вкарам единия стик, втория изчезва от листата?!
    Някой сеща ли се къде греша, или как по дяволите да гледам едновременно два мача на този дисплей?

    ПС: Освен един уред към HDMI става чрез уеб браузър или чрез каст от телефон или лаптоп, обаче там качеството на картината е мизерно.
  podredko
    podredko е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Oct 2010
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    1,334
    Вчера19:28 #2

    Отговор: LG OLED C5 PiP въпрос

    Комбинацията при телевизори с един тунер е винаги телевизия + HDMI.
    koko007 одобрява това.
  brotzki
    brotzki е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Jul 2010
    Мнения
    2,349
    Вчера20:06 #3

    Отговор: LG OLED C5 PiP въпрос

    Намерете качествена листа и с иртв приложението направете 2, 3 или 4 прозореца
    koko007 одобрява това.
  hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    Senior Member Аватара на hristoslav2
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Варна
    Мнения
    43,042
    Вчера20:47 #4

    Отговор: LG OLED C5 PiP въпрос

    Много модели не поддържат гледане на два HDMI източника едновременно – телевизорите имат хардуерна/лицензна граница и вторият PIP източник често трябва да бъде от app (YouTube), споделяне на екран или подобно, а не друг TV канал или втори DVB тунер.
    Някои сигнали (напр. UHD 4K с Dolby Vision/HFR) може да не се показват в PIP.


    Какво реално поддържа Multi-View на LG OLED C5

    Multi-View е функция, която позволява да гледаш два източника или приложения едновременно на екрана:
    - разделен екран (Side by Side)
    - малък прозорец върху основния (PiP)
    Но комбинациите на източниците са ограничени — не всеки източник може да работи втората картина.

    Как да го активираш
    Включи телевизора.
    Натисни бутона Settings (Настройки) на Magic Remote.
    Избери Multi-View.
    Избери Side by Side (разделен екран) или Picture-in-Picture (малък прозорец).
    Избери източниците/приложенията, които искаш да видиш едновременно.

    Ограничения и реални ситуации
    Не можеш да покажеш две DVB-телевизионни програми едновременно само чрез вградените тунери в много случаи — телевизорът често не поддържа Live TV + Live TV в PiP. Това е често срещан лимит при новите версии на webOS.

    Комбинациите, които обикновено работят (зависи от софтуера и моделa):
    Основен екран: Live TV; Вторичен: YouTube
    Live TV + Smartphone Screen Share (споделяне от телефон/таблет)
    HDMI + YouTube или Screen Share

    Приложения, които поддържат Multi-View (YouTube, Camera)

    Това означава:
    Обикновено не можеш да гледаш два ТВ канала от тунера едновременно (напр. два различни DVB-T2/-C/-S канала).
    Можеш да имаш основен TV канал и втори прозорец от приложение (например YouTube или екран от телефон/таблет).

    Примери за практическо използване
    TV + YouTube / приложение
    TV + Screen Share (телефон/таблет)
    HDMI източник + YouTube
    HDMI източник + Screen Share
    TV тунер + TV тунер (рядко/невъзможно без допълнителни устройства)
    koko007 одобрява това.
    koko007 одобрява това.
  koko007
    koko007 е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    37
    Вчера22:40 #5

    Отговор: LG OLED C5 PiP въпрос

    Благодаря много, значи работата е ясна!
    Аз имам абонамент и имам право да ползвам до 4 устройства едновременно iptv, но как да ги извадя на дисплея, явно трудно. Жалко, иначе имам и Gigablue Quad 4k с подходящо ultra SCR LNB, но в момента май не мога да го ползвам с БГ провайдър пълноценно. Доскоро си гледах 4 канала едновременно с плъгин. Вградени тунери на телевизора не ползвам.
    Значи към HDMI входовете на телевизора са включени 2 Амазон 4к стика, гигаблуто и едно Mecool IPTV Android tv бокс, и не мога да изкарам 2 канала едновременно, резил...
    Ще шервам единия прозорец от лаптопа и един от боксовете или стика. Ще задълбая в линукс ресивъра дали не е възможно нещо.
    koko007 одобрява това.
  comset123
    comset123 е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Jan 2024
    Мнения
    73
    Днес10:20 #6

    Отговор: LG OLED C5 PiP въпрос

    Намери си шейх за 13Е или друг провайдер и си ползвай Гигата
    koko007 одобрява това.
  brotzki
    brotzki е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Jul 2010
    Мнения
    2,349
    Днес10:37 #7

    Отговор: LG OLED C5 PiP въпрос

    Защо качеството да става мизерно? ПС: Освен един уред към HDMI става чрез уеб браузър или чрез каст от телефон или лаптоп, обаче там качеството на картината е мизерно.


    Начини:

    1 Ако листата ви е в M3U формат , инсталирате на Android tv бокс приложението Iptv Smarters Pro apk и добавяне желаните канали в мултискийн.

    2.Първи канал върви от бокса на даденото приложение през HDMI , а втори от телефон/таблет през същото приложение (HDMI източник + Screen Share).
    Дава ви до 4 устройства.
    Успех!

    koko007 одобрява това.
    koko007 одобрява това.
  koko007
    koko007 е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    37
    Днес15:33 #8

    Отговор: LG OLED C5 PiP въпрос

    Цитат Първоначално публикувано от comset123 Виж публикацията
    Намери си шейх за 13Е или друг провайдер и си ползвай Гигата
    CS ли имаш впредвид и какво има на 13Е, български май няма там? В момента антената е насочена към 39Е, но трябва да я завъртя.

    @brotzki
    Благодаря ти за препоръката, само това с M3U листата не го разбрах. Нямам никаква листа, просто имам валиден акаунт и гледам tPlay с техните апликации за съответните хардуери.
    В случая как да действам чрез Мултискрийна? IPTV не са на сървър за съжаление, само GigaBlue е сървър (SAT), но в случая не ми помага.
    Имайки легален акаунт не мога ли сам да генерирам някак такава M3U листа? Както казах гледа се и в браузър, макар и не толкова комфортно.
    brotzki одобрява това.
    brotzki одобрява това.
  brotzki
    brotzki е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Jul 2010
    Мнения
    2,349
    Днес16:53 #9

    Отговор: LG OLED C5 PiP въпрос

    Щом нямата такъв файл, какво пречи да гледате картина до картина по точка 2?
  koko007
    koko007 е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    37
    Днес18:12 #10

    Отговор: LG OLED C5 PiP въпрос

    По този начин може и с апликацията на LG, но не е комфортно, ще търся друг начин.
