LG OLED C5 не разпознат avi файл

  1. dss
    Aug 2017
    Варна
    108
    Днес21:01

    LG OLED C5 не разпознат avi файл

    Привет на всички, изтеглих сериал във формат AVI, гледам ги с медиа сървър в локалната мрежа. На половината от файловете LG C5 казва "неразпознат файлов формат" Първо си помислих, че е възможно да са повредени или не са се записали правилно, но след това същите файлове пуснах на компютъра и вървят. Пуснах ги и на друго LG SK8500 по стар модел и също няма проблем. Пускам ги от същия медия сървър, без да ги копирам на друго място или флаш памет. Очевидно проблема е в самия телевизор, проверих за софтуерен ъпдейт но няма по нов. Намерих из форума писано за подобни проблеми и кодеци които не вървят, но странно че на другото LG вървят същите. Съжалявам, че отворих нова тема, за нещо за което вече е писано. Не намерих как да изтрия поста и само го редактирах.
    Този пост е редактиран от dss; Днес в 21:31.
