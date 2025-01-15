LG OLED C5 не разпознат avi файл

Привет на всички, изтеглих сериал във формат AVI, гледам ги с медиа сървър в локалната мрежа. На половината от файловете LG C5 казва "неразпознат файлов формат" Първо си помислих, че е възможно да са повредени или не са се записали правилно, но след това същите файлове пуснах на компютъра и вървят. Пуснах ги и на друго LG SK8500 по стар модел и също няма проблем. Пускам ги от същия медия сървър, без да ги копирам на друго място или флаш памет. Очевидно проблема е в самия телевизор, проверих за софтуерен ъпдейт но няма по нов. Намерих из форума писано за подобни проблеми и кодеци които не вървят, но странно че на другото LG вървят същите. Съжалявам, че отворих нова тема, за нещо за което вече е писано. Не намерих как да изтрия поста и само го редактирах.