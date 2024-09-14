Списък със съвместими LG Magic Remote 2011-2026 година
Първото дистанционно Magic беше представено през 2011 г. под името Magic Motion. По-късно LG съкрати името до Magic Remote. През 2025 г. обаче компанията се върна към оригиналното име и отново започна да нарича дистанционните си Magic Motion.
Важно е да се отбележи, че дистанционните Magic за телевизори LG са съвместими с телевизори от предишни моделни години. Например, дистанционно, пуснато през 2023 г., ще работи с телевизор от 2021 г., но обратното най-вероятно не е вярно. Дистанционните от по-ранни години не работят с по-нови телевизори и дори да работят, те не са напълно съвместими. За оптимална производителност се препоръчва да закупите дистанционно, предназначено за телевизор от конкретна моделна година.
Видове дистанционни управления LG
LG предлага два вида дистанционни управления за своите телевизори: универсални дистанционни и Magic Remotes.
Умното дистанционно , известно като Magic Remote, е предназначено не само за превключване на канали, но и за навигация в телевизионния интерфейс с помощта на гласови команди или екранен показалец. То осигурява управление, подобно на компютърна мишка. Magic Remote се свързва с телевизора чрез Bluetooth.
Стандартното дистанционно , наричано още универсално дистанционно, работи с всички LG телевизори. То ви позволява да сменяте каналите и да управлявате функциите на Smart TV, но не поддържа гласово управление или навигация с курсора. Не изисква настройка и е съвместимо с LG телевизори, пуснати на пазара след 2010 г. Това дистанционно използва инфрачервени сигнали за работа.
Списък със съвместими дистанционни управления за телевизори LG Телевизори 2011-2026
Това е таблица за съвместимост на дистанционни управления и телевизори LG. Намерете вашия телевизор и определете кое дистанционно управление ви е необходимо.
Ако имате оригинално дистанционно управление, можете да проверите номера на модела му и да закупите подобно.
Модел Тип Година Съвместими модели телевизори LG AN-MR26** Дистанционно управление с магическо движение 2026 г. OLED G6, C6, B6 серия, QNED B серия, 85B, 80B серия, UB серия AN-MR25** Магическо дистанционно 2025 г. OLED G5, C5, B5 серия, QNED A серия, 85A, 80A серия, UA серия AN-MR24** Магическо дистанционно 2024 г. 2024: OLED A4, B4, G4, C4, Z4, R4, M4; QNED 75, 80–99; UHD UU7, UU8, UU9. Също така поддържа модели 2023, 2022, 2021 AN-MR23** Магическо дистанционно 2023 г. 2023: OLED A3, B3, G3, C3, Z3, R3, M3; QNED 75, 80–99; UHD UR7, UR8, UR9. Също така поддържа 2022, 2021 AN-MR22** Магическо дистанционно 2022 г. 2022: OLED A2, B2, G2, C2, Z2, R2; серия QNED; серия Nano; серия UHD UQ. Поддържа и 2021 AN-MR21** Магическо дистанционно 2021 г. 2021: OLED A1, B1, G1, C1, Z1, R1; QNED; Nano; UHD UP серия PM21N, PM21* Магическо дистанционно SIGNATURE 2021 г. Z1, R1 AN-MR20** Магическо дистанционно 2020 г. CX, BX, GX, WX, ZX; серия Nano; серия UN. Поддържа и модели 2019–2017 с Bluetooth AN-MR19BA Магическо дистанционно 2019 г. OLED W9, E9, C9, B9; серия NanoCell SM; серия UHD UM. Поддържа и модели от 2018–2017 г. AN-MR18BA Магическо дистанционно 2018 г. OLED W8, E8, C8, B8; серия NanoCell SK; серия UHD UK AN-MR650A Магическо дистанционно 2017 г. Серии UJ и SJ; OLED B7, C7 AN-MR650 Магическо дистанционно 2016 г. серия UH; OLED G6, E6, C6, B6 AN-MR600 Магическо дистанционно 2015 г. Серии UF, UG, EF, EG, LF AN-MR500 Магическо дистанционно 2014 г. Серия LB AN-MR400P / 400G Магическо дистанционно 2013 г. Серии LM, LA, LN, PH AKB73757502 Магическо дистанционно 2013 г. LA9700, LA9650 AN-MR300 Магическо дистанционно 2012 г. Серия LM, PM, LS AN-MR200 Магическо движение 2011 г. Серия LV, LW, LK
Моделите дистанционни и съвместимите с тях модели телевизори
AN-MR700 замести MR600
Обърнете внимание, че в зависимост от държавата поддържаните модели телевизори могат да варират.
Model remote Type Year Compatible LG TV models LG AN-MR21 LG smart TV remote (Magic Remote) 2021 2021: Z1, G1, C1, B1, A1
QNED - 993, 963, 913
NanoCell - NANO75, NANO80, NANO85, NANO86, NANO 88, NANO9 +
4K UHD - UP75, UP76, UP77, UP80
2020
LN51,LN52,LN53LN56,UN70,71,UN72,UN73,UN74,UN80,UN81,UN86,
NANO80,NANO81,NANO86,NANO91,NANO99 series
2019
OLED Models: W9, E9, C9, B9 series
NanoCell Models: SM99, SM95, SM90, SM86, SM81 series
4K UHD Models: LM54,LM57,LM63,UM80, UM79,UM75, UM74,UM73, UM71,UM72 UM69,UM70,LM63 LM61,series
AN-MR20GA LG smart TV remote (Magic Remote) 2020 2020: CX, BX, GX, WX, ZX, Series Nano all models Nano 80, 81, 86, 90, 91, 95, 99
2019: W9/E9/C9/B9/SM9/SM8; UM7/LM6/LM5* (if there is bluetooth on the TV)
2018: W8/G8/E8/C8/B8/SK9/SK8/SK7/UK9/UK8/UK7;
2017: W7/G7/E7/C7/B7/SJ9/SJ8/SJ7/UJ9/UJ8/UJ7;
UK6/LK6/LK5/UJ6/LJ6/LJ5 (if there is bluetooth on the TV)
AN-MR19BA LG smart TV remote (Magic Remote) 2019 OLED: W9, E9, C9, B9
NanoCell Models: SM99, SM95, SM90, SM86, SM81
4K UHD Models: UM80, UM75, UM74, UM73, UM71, UM6970
2018: W8/G8/E8/C8/B8/A8/SK9*/SK8*/SK7*/UK9*/UK8*/UK7*
2017: W7/G7/E7/C7/B7/SJ9*/SJ8*/SJ7*/UJ9*/UJ8*/UJ7*
- UK6*/LK6*/LK5*/UJ6*/LJ6*/LJ5* (Please verify whether the TV Bluetooth)
AN-MR18BA LG smart TV remote (Magic Remote) 2018 OLED: W8, E8, C8, B8, SK9500
NanoCell Models: SK9000, SK8070, SK8000
4K UHD Models: UK7700, UK6570, UK6500, UK6300
AGF78663101 Full Function Standard TV 2017 OLED65W7 AGF76631064 Full Function Standard TV 2017 LJ550B, LJ550M, LJ5500, UJ6300, UJ6500, UJ6300A, UJ6540, UJ6050, UJ6470 UJ657A AKB75095307 Full Function Standard TV 2017 LJ550B, LJ550M, LJ5500, UJ6300, UJ6500, UJ6300A, UJ6540, UJ6050, UJ6470 UJ657A AGF78700101 Full Function Standard TV 2017 4K UHD Models: UJ7700, SJ8000, SJ8500, SJ850A, SJ9500, SJ8570, SJ857A
OLED: B7, C7
AKB75056102 Full Function Standard TV 2017 OLED65W7
OLED77W7
AKB75056302 Full Function Standard TV 2017 OLED77G7 AKB75056402 Full Function Standard TV 2017 OLED77G7
OLED65G7
AN-MR650A LG smart TV remote (Magic Remote) 2017 UJ7700, SJ8000, SJ8500, SJ850A, SJ9500, SJ8570, SJ857A OLED: B7, C7 AN-MR650 LG smart TV remote (Magic Remote) 2016 UH655x, UH650x, UH635x, UH633x, UH630x, UH950x, UH850x, UH770x, G6, E6, C6, B6 AN-MR600 LG smart TV remote (Magic Remote) 2015 UF77x, UF85x, UF95x, UG87x, EF98х, EG96х, EF95х, EG92х, UF94х, UF86х, UF83х, UF69х, UF68х, LF65х, LF64х, LF63х AN-MR500 LG smart TV remote (Magic Remote) 2014 LB63xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx AN-MR400 LG smart TV remote (Magic Remote) 2013 LM860V, LM960V / съвместимо с всички 2013 Smart TV на LG, с изключение на серия 9 и по-нови. AN-MR400G LG smart TV remote (Magic Remote) 2013 Europe - LA667V, LA667V, LA710V, LN655V, 27MT93V, PH670V, PH672V AKB73757502 LG smart TV remote (Magic Remote) 2013 LA9700, LA9700, LA9650, LA9650 AN-MR300 LG smart TV remote (Magic Remote) 2012 TM2792S, LM660S, LM660T, LM660T, LM670S, LM670T, LM760T, LM761S, LM761T, PM690S, PM970S, PM970T AN-MR200 Magic Motion Remote 2011 LV3700, LV5400, LW5700, LK530, LK550
Цена на LG Magic Remote
Оригиналните дистанционни управления Magic Remote са скъпи, като цените им варират от $60 до $200 в зависимост от модела. LG обаче позволява на разработчиците свободно да използват инструментите им за създаване на дистанционни управления на трети страни (заместители на Magic Remote). Но тук всичко зависи от качеството на производителя: някои дистанционни изглеждат идентични с оригиналите, но не поддържат гласово управление; някои се предлагат с Bluetooth адаптер; а други не поддържат пълния набор от команди. Затова препоръчвам да купувате оригинални дистанционни или да ги замените с висококачествени (неоригинални). Също така, не забравяйте да проверите описанието на дистанционното преди покупка, за да видите с кои модели телевизори е съвместимо.
Какво означава номерът на модела на Magic Remote
Ето как да декодирате номера на модела на дистанционното Magic, нека разгледаме примера на AN-MR24GN
- AN – номер на аксесоар
- MR – Магическо дистанционно
- 24 – Година (2024)
- G – модификация
- N – поколение или функция
- А – първо поколение
- N – поддръжка на NFC
Независимо от модификацията, дистанционното управление ще работи с телевизора от съответната година и някои други съвместими модели. В зависимост от вашия регион може да има разлики в бутоните за бърз достъп до стрийминг услуги.
Дистанционно управление LG Magic 2026
През 2025 г., на фона на бързото развитие на изкуствения интелект, LG реши да се откаже от сравнително успешното си дистанционно управление от предишно поколение в полза на модел с минимален брой бутони, като постави по-голям акцент върху гласовото управление на телевизора. За да се постигне това, сървърите на LG бяха обучени да разбират не само директни команди като „включи канал 25“, но и подобни фрази като „избери канал 25“ или „гледай канал 25“.
Новото дистанционно получи смесени отзиви. Много потребители отбелязаха евтиното му качество на изработка, липсата на бутон за изключване на звука и липсата на бутони с подсветка. Заслужава да се отбележи, че в Обединеното кралство телевизорите се доставят с предишния модел дистанционно управление.
Магическите дистанционни управления са променяли формата си няколко пъти през съществуването си. Има и премиум дистанционни, такива дистанционни са ексклузивни, изработени в метален корпус и доставяни с телевизорите LG Signature.
