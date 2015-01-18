Здравейте,
В момента имам C1 65 inch и смятам, че дойде време за ъпгрейд (най-вече заради по-големия размер)
Изгледах доста ревюта на двата телевизора и все още се чудя дали да чакам ц6 и дали цената му ще е колкото в момента G5 - 4400 лева в момента.
Тревогите ми за G5 са следните и ще се радвам някой да сподели впечатления:
1. Имате ли пукащ шум от heatsink-a/пластмасата?
2. Спрямо C1 ще забележа ли проблемите с banding чак толкова много?
3. Какво стойка за стена използвате, тъй като и това ще добави 100-200 евро отгоре
В момента, въпреки че съм с щори, през деня виждам отражения от светлина (въпреки че ги търпя вече 4 години и не са адски зле) и това е може би главната причина да се замислям за G5.
Това виждам като плюс на G5 спрямо C6H,
C6H, обаче е с подобрения в bandinga, по-нов процесор и липса на евентуално пукане от heatsink-a и намален banding.
Нямам желание да чакам година за да дойде G6 около 5000 лева и ми е извън бюджета.
Вие какво решение бихте взели на мое място и ще се радвам някой собственик да сподели отговори на въпросите ми.
Благодаря!