Panasonic телевизори 2026

Днес Panasonic Entertainment & Communication Co.Ltd (PEAC) обяви всеобхватно бизнес партньорство с Shenzhen Skyworth Display Technology Co Ltd и компаниите от нейната група, един от водещите световни производители на телевизори. Партньорството ще се осъществява регионално и ще донесе изключителни глобални възможности за разработване, производство и мащабиране.Това е съчетано със споделена мисия за постигане на непоколебим ангажимент към качеството и превъзходството на марката, което е особено важно на взискателните европейски пазари.Съгласно споразумението, новият партньор ще ръководи продажбите, маркетинга и логистиката в целия регион, докато Panasonic ще предоставя експертни знания и осигуряване на качество, за да поддържа своите известни аудиовизуални стандарти с пълно съвместно разработване на топ OLED модели.Освен това, считано от 1 април 2026 г., отделът за развлечения на Panasonic ще се реинтегрира в Panasonic Corporation, укрепвайки потребителския бизнес в рамките на Panasonic, а Европа е посочена като стратегически пазар за потребителския бизнес за дългосрочен успех.„Европа остава ключов стратегически регион за Panasonic, като потребителите постоянно признават изключителното качество и стойност на нашите продукти“, каза главният изпълнителен директор на PEAC Акира Тойошима. „Новата промяна в бизнес модела ще използва силата на основното техническо съвършенство на Panasonic в областта на аудио-визуалната обработка, качеството и стандартите за обслужване, заедно с глобалната икономика на производствения обем и скорост на Shenzhen Skyworth Display Technology Company, за да осигури печеливша формула за предложението за стойност за клиента.“В коментар от името на холдинговата компания на партньора, Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd, главният изпълнителен директор Питър Джанг заяви: „Двете организации споделят ангажимент към иновации и високи постижения. Като една от петте най-големи световни телевизионни марки, ние ще предложим продуктови иновации от световна класа, подкрепени от обширни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, наред с бързо разширяващо се международно присъствие и установена дистрибуторска мрежа. Очаква се това стратегическо обединение да ускори растежа на телевизорите с марка Panasonic в цяла Европа.“И двете организации остават ангажирани с отличното обслужване на клиентите. В Европа е договорено, че Panasonic ще продължи да предоставя следпродажбена поддръжка за всички телевизори Panasonic, продадени до март 2026 г., и всички, които ще бъдат налични от април.