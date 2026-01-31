Panasonic телевизори 2026

Линията за 2026 г. включва OLED, QD Mini-LED, QLED, 4K LED и 2K LED – и предлага технология без отблясъци за по-светли помещения, размери до 86 инча и Smart TV платформи с интегрирани Fire TV, Google TV, Roku и TiVo.
По-светли стаи. По-големи екрани. По-интелигентен избор: Panasonic представя своята европейска линия телевизори за 2026 г. – водена от първокласни OLED и усъвършенствани QD Mini-LED телевизори.
Европейска линия телевизори Panasonic 2026: OLED (Z95B, Z90B, нови Z85C / Z86C); QD Mini LED (W97C/W95C, W94C, W92C, W91C, W90C); QLED (W85B, нови W83C/W80C); 4K LED (W60C); 2K LED (S65C, S45C/S40C)
Размери на екраните в цялата гама: до 86 инча, с компактни опции до 32 инча (наличността варира в зависимост от серията)
Качество на картината от следващо поколение: с функции като Prime Video Calibrated Mode, Calman Calibration и поддръжка на ISFccc, както и основния RGB тандем панел [^1] и революционната охладителна система ThermalFlow на Panasonic при избрани модели – OLED дисплеите никога не са изглеждали толкова добре. [^2]
Акценти в игрите: До 144Hz при избрани OLED и QD Mini-LED модели [^3], плюс HDMI 2.1, VRR и ниска латентност при избрани серии (наличността варира). Съвместимост с NVIDIA® G-SYNC® и AMD FreeSync™ [^4] Premium поддръжка при избрани модели. Страница | 2
Акценти в OLED: Флагманите Z95B и Z90B продължават да се произвеждат, новите Z85C / Z86C предлагат нов OLED панел и 120Hz съответно за континентална Европа и Обединеното кралство (платформата варира в зависимост от пазара)
Кинематографично изживяване: FILMMAKER MODE™, Dolby Vision® и Dolby Atmos® се поддържат в новите OLED и QD Mini-LED гами; Dolby Atmos се поддържа и в избрани LED серии (наличността варира).
QD Mini-LED подсветка: до 144Hz, Glare Free Ultra и, в W97C/W95C, повече от 1000 локални зони на затъмняване [^10], около 1500 нита максимална яркост и 105% DCI-P3
Технология без отблясъци: За най-добро качество на изображението в светли помещения, линията 2026 предлага опции без отблясъци, включително Glare Free Ultra, Glare Free Max и Glare Free (наличността варира в зависимост от модела и размера).
Платформи за смарт телевизори по пазар и серия: интегрирани Fire TV, Google TV, Roku и TiVo (наличността варира)
Днес Panasonic представи своята европейска линия телевизори за 2026 г. – включваща OLED, QD Mini-LED, QLED, 4K LED и 2K LED – с размери на екрана до 86 инча и компактни опции до 32 инча, в зависимост от серията. В OLED сегмента, флагманските модели Z95B и Z90B ще продължат да се предлагат и през 2026 г., докато новите Z85C (континентална Европа) и Z86C (Обединено кралство) представят нов 120Hz OLED панел – захранван от Google TV или интегриран Fire TV, в зависимост от пазара.
В върховата гама QD Mini-LED на Panasonic, W97C/W95C комбинират повече от 1000 локални зони на затъмняване [^10] с приблизително 1500 нита mA яркост, 105% DCI-P3 цветова гама и 144Hz панел. Едновременно с това, технологията Glare Free се поддържа във всички QD Mini-LED и LED гами, за да се намалят разсейващите отражения – за перфектно телевизионно удоволствие дори на дневна светлина.
В цялата гама, платформите за смарт телевизори варират в зависимост от пазара и серията, включително интегрирани Fire TV и Google TV – а 2026 г. бележи и първите модели на Panasonic с Roku в Обединеното кралство.
OLED телевизори
Флагманска OLED серия Z95B
: Z95B на Panasonic (наличен в размери 55", 65" и 77") ще продължи да се предлага и през 2026 г. и ще остане водещата OLED серия за Европа. Тя комбинира основния RGB тандем панел с охлаждащата система ThermalFlow на Panasonic, за да осигури по-висока яркост, по-голям обем на цветовете и перфектна точност на цветовете.
OLED панелът използва четирислойна емисионна структура, която усъвършенства дължината на вълната на светлината и подобрява чистотата на цветовете. Този скок в производителността е допълнително подкрепен от системата ThermalFlow – вдъхновена от аеродинамиката на състезателните автомобили – която е ексклузивно разработена и проектирана от инженерите на Panasonic. Чрез оптимизиране на разположението на компонентите и позиционирането на вентилационните отвори, топлината се разсейва по-ефективно, поддържайки върховата производителност на панела и осигурявайки постоянно висока яркост – без компромис с точността.
Захранван от HCX Pro AI процесор MK II, Z95B осигурява забележителна яснота на картината чрез 4K Remaster Engine, подобрени градации и усъвършенствано намаляване на шума при стрийминг. Едновременно с това, Dolby Vision IQ™ подобрява контраста и текстурата, работейки съвместно с вградените сензори за околна светлина на телевизора, за да се адаптира динамично към околната светлина – за постоянно качество на картината във всяка среда.
Серията Z95B предлага и режим Prime Video Calibrated Mode. Той използва светлинните сензори на серията Z95B, за да регулира картината спрямо условията на околната светлина. Функцията поддържа както стандартно, така и HDR съдържание.
В допълнение, Z95B поддържа Calman Calibration и ISFccc Support [^5] – с професионални инструменти за фина настройка на точността на цветовете и възможност за оптимизиране на производителността на дисплея до индустриалните стандарти.
За звук, системата 360° Soundscape Pro предлага обширно разположение на високоговорителите с линеен масив, включително насочени напред, нагоре и странично насочени високоговорители, позиционирани за по-широко разпръскване на звука и динамична звукова сцена, напомняща за първокласно кино. Обвита в плат, за да се слее безпроблемно с жилищното пространство, системата от високоговорители е щателно настроена от инженерите на Technics. Интегрираните технологии Space Tune и Sound Focus също позволяват персонализирано разположение на звука.
Системата 360° Soundscape Pro се поддържа от мощен 30W нискочестотен високоговорител, а отворената структура позволява по-дълбоки и по-ясни ниски честоти – за изпълващ стаята звук, съответстващ на кинематографичните изображения.
С Panasonic TV Premium с интегрирана Fire TV, потребителите получават безпроблемен достъп до съдържание на живо и стрийминг, както и функции като Prime Video Calibrated Mode и дистанционно гласово управление, което им позволява да управляват приложения, да възпроизвеждат музика и да контролират съвместими устройства за интелигентен дом без ръце от другата страна на стаята.
Серията Z95B е съвместима и с Apple AirPlay. Това позволява на потребителите да стриймват филми, музика, снимки и други директно от своя iPhone, iPad или Mac към телевизора. А благодарение на съвместимостта с Apple Home, потребителите могат да управляват телевизора си чрез приложението Home или Siri – например, да регулират силата на звука, да превключват входове и други.
Освен това, Z95B разполага с пента тунер, който поддържа сателитна, антенна, кабелна, IPTV и TV-to-IP – заедно с USB запис, включително timeshift и подобрен редактор на канали. И накрая, за следващото ниво на гейминг, серията Z95B е съвместима с NVIDIA® G-SYNC® и поддържа AMD FreeSync™ [^6] Premium технология – плюс водеща в индустрията ниска латентност, поддръжка за честота на опресняване от 144Hz и True Game Mode [^7], така че потребителите могат да изживеят игрите по начина, по който създателите са ги замислили.
Серия Z90B OLED.
Z90B (наличен в размери 42”, 48”, 55”, 65” и 77”) ще продължи да се предлага и през 2026 г. и остава важна серия в OLED гамата на Panasonic: първокласните технологии за картина се срещат в широк диапазон от размери.
С много от впечатляващите характеристики на флагмана Z95B – като Panasonic TV Premium с интегриран Fire TV и Penta тунер, както и дизайн, вдъхновен от флагманите – Z90B се възползва и от Master OLED Pro Panel [^8] в комбинация с HCX Pro AI Processor MK II. Като високопроизводителен процесор, оборудван с проверена японска технология, HCX Pro AI Processor MK II позволява на Z90B да постигне най-високи резултати по отношение на цветовете, контраста и яснотата – за впечатляващо зрително изживяване.
Ако сте в настроение за филм и искате да се насладите на наистина автентично кинематографично изживяване от уюта на вашия дом, Z90B е оборудван с FILMMAKER MODE™. Разработен от UHD Alliance в сътрудничество с водещи режисьори, FILMMAKER MODE™ поддържа точно възпроизвеждане на изображението при различни условия на осветление, гарантирайки, че съдържанието се показва точно както са го замислили художниците. В комбинация с ексклузивната технология Intelligent Sensing на Panasonic, телевизорът автоматично настройва елементи като цветова температура и детайли на сенките – например, по-топли тонове в слабо осветени стаи или по-светли тъмни зони в светла среда.
В допълнение, интелигентното засичане отива още по-далеч, като оптимизира качеството на изображението за светли помещения и подобрява видимостта, без да прави компромис с точността.
Изобилието от технологии за подобряване на изображението в Z90B се допълва от Dolby Vision IQ – система за подобряване на изображението, която разкрива допълнителни детайли, като регулира нивата на светлина във всяка област на изображението, за да извлече повече детайли, без да увеличава яркостта до степен, в която изображението изглежда измито.
А с Dynamic Theater Surround Pro – поддържан от Dolby Atmos®, 30W субуфер и предни високоговорители, предлагани във всички размери – Z90B осигурява и завладяващ звук за пълноценно домашно развлекателно изживяване.
Z90B не е просто чудесен за кинематографично забавление; той може да се похвали и с мощни геймърски функции. С Game Mode Extreme [^9], който оборудва телевизора с авангардни геймърски функции, HDMI 2.1 възможности и VRR поддръжка до 144Hz, серията Z90B осигурява плавен и бърз геймплей със зашеметяваща графика – давайки на потребителите възможност да издигнат игрите си на следващото ниво. Z90B е също така съвместим с NVIDIA® G-SYNC® и сертифициран по AMD FreeSync™ [^6] Premium.
И накрая, Z90B – подобно на Z95B – е съвместим с Apple AirPlay и Apple Home.
Новост за 2026 г., серията Z85C OLED
(налична в 55” и 65”) разширява OLED линията на Panasonic за континентална Европа и представя нов OLED панел с честота на опресняване от 120Hz.
Подобно на предишните OLED модели, Z85C поддържа и FILMMAKER MODE™, гарантирайки, че филмите се представят така, както са ги замислили създателите.
За HDR, Z85C поддържа Dolby Vision®, както и HDR10+ и HLG. За аудио, поддържа Dolby Atmos.
Захранван от Google TV, Z85C е проектиран да комбинира тези кинематографични функции с опростено и интуитивно Smart TV изживяване – за най-лесния начин за намиране на съдържание в услуги за предавания на живо и стрийминг.
Z85C е силен вариант и за геймърите: Той съчетава 120Hz панел с модерни геймърски интерфейси, като HDMI 2.1, VRR и ниска латентност. Поддръжката на HDMI 2.1 позволява използването на високопроизводителен геймърски хардуер, VRR поддържа движението по-плавно, като намалява накъсването и заекването, а ниската латентност осигурява бърза реакция на контролера.
Новост за 2026 г., серията Z86C OLED
(налична в размери 55” и 65”), разширява OLED линията на Panasonic за Обединеното кралство и представя нов OLED панел с честота на опресняване от 120Hz.
Подобно на следващите OLED модели, Z86C поддържа и FILMMAKER MODE™, така че филмите да се представят така, както са ги замислили създателите.
За HDR, Z86C поддържа Dolby Vision, както и HDR10+ и HLG. За аудио, той поддържа Dolby Atmos. С вграден Fire TV, Z86C е проектиран да комбинира тези кинематографични функции с лесно изживяване за откриване на съдържание и познат начален екран, базиран на приложения.
Z86C е силен вариант и за геймърите: Той съчетава 120Hz панел с модерни геймърски интерфейси, като HDMI 2.1, VRR и ниска латентност. Поддръжката на HDMI 2.1 позволява използването на високопроизводителен геймърски хардуер, VRR поддържа движението по-плавно, като намалява накъсването и заекването, а ниската латентност осигурява бърза реакция на контролера.
QD мини-LED телевизори
Серия W97C/W95C QD Mini-LED.
На върха на линията Mini-LED на Panasonic за континентална Европа, W97C и W95C (налични с размери 55", 65", 75" и 86") съчетават мощна QD Mini-LED производителност с висока яркост, 144Hz панел и Google TV; W97C и W95C се предлагат в различни цветови варианти.
С мини-LED подсветка с повече от 1000 локални зони на затъмняване [^10], серията е проектирана да осигурява прецизен контрол на контраста и ярки HDR акценти – също благодарение на максималната яркост от приблизително 1500 нита и широката цветова гама до 105% DCI-P3.
За перфектно телевизионно удоволствие в светли помещения, и двата модела разполагат с Glare Free Ultra, проектиран да намали отблясъците и отраженията, да предотврати избледняването на изображението и да поддържа яснотата и контраста на изображението – като същевременно осигурява по-широк ъгъл на гледане.
Освен контрола на яркостта и контраста, W97C/W95C са създадени, за да осигурят първокласно кинематографично изживяване. Подобно на OLED линията на Panasonic, те поддържат FILMMAKER MODE™, гарантиращ, че филмите се представят така, както са ги замислили създателите, запазвайки по-автентична картина. За HDR, серията поддържа Dolby Vision, наред с други технологии, предоставяйки по-кинематографично HDR изживяване с по-богати акценти и повече детайли. Поддръжката на Dolby Atmos осигурява перфектен звук за поглъщащо аудио – идеално подходящо за изживяването на голям екран.
W97C/W95C са създадени и за игри: Те съчетават 144Hz панел с модерни геймърски интерфейси, като HDMI 2.1, VRR и ниска латентност. Поддръжката на HDMI 2.1 позволява използването на високопроизводителен геймърски хардуер, VRR поддържа движенията по-плавни, като намалява накъсването и заекването, а ниската латентност осигурява бърза реакция на контролера.
За гласово управление, серията Mini LED разполага и с микрофон с далечен обхват, предназначен за използване на гласов асистент без ръце – дори от другия край на стаята.
Серия W94C QD Mini-LED
Разположена директно под флагманската серия Mini-LED, W94C (налична в размери 55”, 65” и 75”) разширява гамата QD Mini-LED на Panasonic в континентална Европа и Обединеното кралство, комбинирайки 144Hz панел с вграден Fire TV.
Проектиран за светли жилищни пространства, W94C предлага и Glare Free Ultra за перфектно гледане на телевизия през деня.
Подобно на флагманската серия, W94C поддържа FILMMAKER MODE™, Dolby Vision и Dolby Atmos. За игри, W94C поддържа и HDMI 2.1, VRR и ниска латентност.
За гласово управление, W94C разполага и с микрофон с далечно поле за използване на гласов асистент без ръце.
Серия W92C QD Mini-LED
За континентална Европа, W92C (наличен с размери 55”, 65” и 75”) разширява линията QD Mini-LED на Panasonic със 144Hz панел, Google TV и Glare Free Ultra – осигурявайки Mini-LED контраст и добра използваемост в светли помещения с различни размери.
Кино функциите включват FILMMAKER MODE™, Dolby Vision и Dolby Atmos.
За игри, W92C поддържа и HDMI 2.1, VRR и ниска латентност.
Микрофон с далечен обхват позволява използване на гласов асистент без ръце.
Серия W91C QD Mini-LED
: За Обединеното кралство, W91C (наличен с размери 55”, 65” и 75”) предлага QD Mini-LED картина с Roku, 60Hz панел и Glare Free Ultra. Също така поддържа FILMMAKER MODE™, Dolby Vision и Dolby Atmos.
За игри, W91C поддържа и HDMI 2.1, VRR и ниска латентност. Включен е микрофон с далечен обхват за използване с гласов асистент.
Серия W90C QD Mini-LED
: Допълвайки линията QD Mini-LED на Panasonic за континентална Европа, W90C (наличен с размери 55", 65" и 75") предлага Mini-LED качество на картината с Google TV, 60Hz панел и Glare Free Ultra. Поддържа FILMMAKER MODE™, Dolby Vision и Dolby Atmos. За игри W90C поддържа също HDMI 2.1, VRR и ниска латентност.
Включва микрофон с далечен обхват за използване с гласов асистент.
QLED телевизори
Серия W85B 120Hz QLED
W85B (наличен в размери 43”, 50”, 55” и 65”) ще продължи да се предлага и през 2026 г. и остава 120Hz QLED опцията на Panasonic: наситено цветно представяне среща плавно движение.
С вградена Fire TV, W85B е проектиран да улесни откриването и наслаждаването на съдържание в услуги за стрийминг и предавания на живо – с познато, фокусирано върху приложенията потребителско изживяване.
Новост за 2026 г., сериите W83C и W80C QLED
(налични в размери 43”, 50”, 55”, 65” и 75”) разширяват QLED линията на Panasonic с вграден Fire TV в широк диапазон от размери на екрана; W83C и W80C се предлагат в различни цветови опции.
Проектирана за ежедневно гледане на телевизия, серията съчетава QLED цветова производителност с 60Hz панел. За гледане в светли помещения, по-големите размери разполагат с Glare Free Max – проектиран за нулеви отблясъци и нулево отражение, за да се предотврати избледняване на изображението – докато 43-инчовият модел предлага Glare Free.
За филми и първокласно съдържание серията поддържа широка гама от HDR формати, включително Dolby Vision, HDR10+ и HLG, за да осигури по-богати акценти и повече детайли в съвместимото съдържание. За да се запази по-автентична, кинематографична картина, W83C/W80C поддържат и FILMMAKER MODE™.
За звук, поддръжката на Dolby Atmos осигурява по-завладяващо аудио изживяване.
4K LED телевизори
W60C 4K LED серия W60C (наличен в размери 43”, 50”, 55”, 65” и 75”) добавя 4K LED картина към гамата на Panasonic за 2026 г. и предлага лесен избор в широка гама от размери.
Захранван от TiVo, W60C е проектиран за лесно откриване на съдържание в услуги за стрийминг на живо. За гледане в светли помещения, серията предлага и технология Glare Free за намаляване на разсейващите отражения.
Поддръжката на Dolby Atmos осигурява завладяващ звук.
2K LED телевизори
S65C 2K LED серия С компактни размери, S65C (наличен в 32” и 40”) е Full HD опция в 2K гамата на Panasonic. Той съчетава QLED технология за картина с вграден Fire TV – за познато, фокусирано върху приложения Smart TV изживяване.
Поддръжката на Dolby Audio™ помага за осигуряване на ясен и привлекателен звук за ежедневна употреба.
S45C/S40C 2K LED серия за начинаещи
Като начална точка в 2K гамата, телевизорите от серията S45C/S40C (налични с размери 32” и 40”) предлагат HDReady LED опция, захранвана от операционната система TiVo.
Поддръжката на Dolby Audio помага за осигуряване на ясен и привлекателен звук за ежедневна употреба.
