Вчера опитах на Филипс с Titan OS да инсталирам ЕОН, не става. В началото даже не вярвах, че е възможно. Мислех, че аз нещо бъркам...
Посъветвах човека да го връща и да си вземе ТВ с нормална ОС.
Вчера опитах на Филипс с Titan OS да инсталирам ЕОН, не става. В началото даже не вярвах, че е възможно. Мислех, че аз нещо бъркам...
Посъветвах човека да го връща и да си вземе ТВ с нормална ОС.
Oперационната система не е проблем. Един андроид бокс решава този проблем. И на Сонита с андроид които имах преди им слагах андроид бокс. И на Самсунга в момента който имам е с андроид бокс.
Нов телевизор и сега да купува външна кутия, хич не е вариант.
С някой планове предлат безплатен бокс.Нека попита.
Титан го дават да работи с ЕОН. Попитайте поддръжката в чата да няма нещо специфично за донастройка.
Тогава връщайте.
Този пост е редактиран от brotzki; Днес в 10:45.
Имал ли си някога андроид бокс ? И въобще каква е връзката с нов и стар телевизор
Разбира се че е безсмислено да се слага Андроид Бокс или каквото и да е на Нов телевизор.
Ако иска да е с Андроид да си вземе Sony или TCL
Аз сега разправям на всичките си приатели дето са фенове на Philips че няма вече Android за Philips. Да си знаят.
TITAN OS - Хората които разбират не си купуват Телевизори с TITAN OS.
Телевизор не се купува заради ос.
Допълнителни устройства не са опция. Човекът си купува ТВ и иска да го поллзва като ТВ, не като монитор. Затова си купува нов съвременен телервизор. Да, ама не...
Не мога да повярвам, че на дърт Самсунг 2016 г. ЕОН-а работи, а на нов Филипс - не
Интересното е, че приложението на А1 го има инсталирано, а ЕОН-а липсва и не го намира.