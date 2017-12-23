Резултати от 1 до 7 от общо 7

TITAN OS

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  1. rym
    rym е на линия
    Member
    Тук е от
    Jun 2021
    Мнения
    174
    Днес10:24 #1

    TITAN OS

    Вчера опитах на Филипс с Titan OS да инсталирам ЕОН, не става. В началото даже не вярвах, че е възможно. Мислех, че аз нещо бъркам...
    Посъветвах човека да го връща и да си вземе ТВ с нормална ОС.
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  3. sony 1
    sony 1 е офлайн
    Senior Member Аватара на sony 1
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    2,597
    Днес10:37 #2

    Отговор: TITAN OS

    Oперационната система не е проблем. Един андроид бокс решава този проблем. И на Сонита с андроид които имах преди им слагах андроид бокс. И на Самсунга в момента който имам е с андроид бокс.
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  4. brotzki
    brotzki е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Jul 2010
    Мнения
    2,683
    Днес10:40 #3

    Отговор: TITAN OS

    Нов телевизор и сега да купува външна кутия, хич не е вариант.
    С някой планове предлат безплатен бокс.Нека попита.
    Титан го дават да работи с ЕОН. Попитайте поддръжката в чата да няма нещо специфично за донастройка.
    Тогава връщайте.
    Този пост е редактиран от brotzki; Днес в 10:45.
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  5. sony 1
    sony 1 е офлайн
    Senior Member Аватара на sony 1
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    2,597
    Днес10:43 #4

    Отговор: TITAN OS

    Имал ли си някога андроид бокс ? И въобще каква е връзката с нов и стар телевизор
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  6. brave
    brave е на линия
    Member Аватара на brave
    Тук е от
    Jan 2013
    Живее в
    BG Монтана
    Мнения
    360
    Днес10:48 #5

    Отговор: TITAN OS

    Разбира се че е безсмислено да се слага Андроид Бокс или каквото и да е на Нов телевизор.
    Ако иска да е с Андроид да си вземе Sony или TCL
    Аз сега разправям на всичките си приатели дето са фенове на Philips че няма вече Android за Philips. Да си знаят.
    TITAN OS - Хората които разбират не си купуват Телевизори с TITAN OS.
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  7. sony 1
    sony 1 е офлайн
    Senior Member Аватара на sony 1
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    2,597
    Днес10:55 #6

    Отговор: TITAN OS

    Телевизор не се купува заради ос.
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  9. rym
    rym е на линия
    Member
    Тук е от
    Jun 2021
    Мнения
    174
    Днес11:03 #7

    Отговор: TITAN OS

    Допълнителни устройства не са опция. Човекът си купува ТВ и иска да го поллзва като ТВ, не като монитор. Затова си купува нов съвременен телервизор. Да, ама не...
    Не мога да повярвам, че на дърт Самсунг 2016 г. ЕОН-а работи, а на нов Филипс - не
    Интересното е, че приложението на А1 го има инсталирано, а ЕОН-а липсва и не го намира.
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