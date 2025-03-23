Здравейте , след последния ъпдейт на Samsung S90D Qdoled 65 версия 2111, се появиха няколко бъг-а . Телевизора го ползвам основно за гледане на съдържание от външен хард или флашка , преди ъпдейта съдържанието винаги почваше от там където съм го спрял , било то и различно... примерно гледам пет филма по различно време , и ги спирам на различни места...при пускане започваха от там !!! След ъпдейта...почва всичко от начало... някакво решение да върна старото положение ??? Другото което е при стартиране на телевизора.... Влиза в плеъра на телевизора въпреки че няма нищо свързано там към момента....и ако за това има решение....
Благодаря