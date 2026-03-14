Sharp телевизори 2026 (инфо в първи пост)- избор, обсъждане, проблеми и решения

  1. hristoslav2
    hristoslav2 е на линия
    14-03-26, 14:58 #1

    Sharp, сега собственост на тайванския производител Foxconn, пуска на пазара различни LCD телевизори от начален и среден клас.

    Прогноза: Те ще бъдат редовно предлагани в хипермаркети и в магазини като Metro и Kaufland. По-конкретно, те предлагат смарт телевизори с размери на екрана, започващи от 55 инча, и цени, започващи от 499 евро. Що се отнася до платформите, те следват многостранен подход.

    В момента Sharp не разработва нови OLED или LCD телевизори с RGB Mini LED подсветка. Въпреки това, те рекламират функции като „Aquos Smooth Motion 144“, която при избрани модели означава честота на опресняване от 144 Hz. Това е от интерес предимно за PC геймърите, тъй като настоящите игрови конзоли са ограничени до 120 Hz. Новите телевизори поддържат не само HLG и HDR10, но и Dolby Vision IQ.

    Sharp също така твърди, че новите му смарт телевизори поддържат Dolby Atmos. Те ще се конкурират предимно с Hisense и TCL в средния и ниският клас на пазара.
    В допълнение към HLG и HDR10, новите телевизори предлагат и Dolby Vision IQ.
    Интересното е, че подобно на Panasonic, Sharp не се ангажира с една единствена операционна система. Вместо това, в зависимост от модела, се използват опции като Google TV, Roku TV или TiVo.

    https://www.instagram.com/p/DOTe8uwD9CS/
    https://www.facebook.com/SharpEurope...7172841413444/

    Sharp JQ8000 (55, 65, 75, 85")с квантови точки и Mini LED, честота на опресняване от 144 Hz, затъмняване с до 750 зони, Google TV като платформа и 2.1 звук от Harman Kardon. Тези смарт телевизори обаче няма да бъдат пуснати на пазара до септември 2026 г.

    Sharp JT8000 Aquos Mini, които ще се предлагат с размери на екрана от 55 до 75 инча и, в зависимост от размера, предлагат до 400 зони на затъмняване и пикова яркост от 1000 нита. Тези смарт телевизори ще бъдат пуснати на пазара през юни/юли 2026 г.

    Марката ще пусне и вече наличните модели JP7000 Aquos Mini LED. Те разполагат с до 250 зони на затъмняване и пикова яркост от 800 нита. Тези модели са оборудвани и с високоговорители Harman Kardon.

    https://www.sharpconsumer.com/electronics/tv/

    За сега, оставям старата таблица и когато ми остане време, ще започна корекции и попълване с новите модели.

    -- Google TV UHD
    Mini LED    		 Google TV UHD
    Direct LED    		 Google TV HD/Full HD
    -    		 Smart TV UHD
    TiVo OS    		 Smart TV HD/Full HD
    TiVo OS    		 Roky TV UHD Roky TV HD/Full HD Non Smart TV HD/Full HD
    Serie JQ8000 JT8000 JP7000 J-6000 J-5000 J-4000 J-3000 J-3000 J-2000 J-5000 J-4000 J-5000 J-3000 J-2000 J-2000 J-4000 JD2000 JA1000
    Models 85JQ8xxxE
    75JQ8xxxE
    65JQ8xxxE
    55JQ8xxxE
    		 75JT8xxxE
    65JT8xxxE
    55JT8xxxE    		 75JP7265E
    75JP7465E
    75JP7665E
    75JP7765E
    65JP7265E
    65JP7465E
    65JP7665E
    65JP7765E
    55JP7265E
    55JP7465E
    55JP7665E
    55JP7765E
    50JP7265E
    50JP7465E
    50JP7665E
    50JP7765E    		 - - - - - - -- - -- - - - - - -
    Resolution 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 1920x1080
    1366x768    		 1920x1080
    1366x768    		 1920x1080
    1366x768    		 3840x2160 3840x2160 3840x2160 1920x1080
    1366X768    		 1366x768 1920x1080
    1366x768    		 1920x1080
    		 1920x1080
    1366x768
    OS Google TV -- Google TV -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    + -- -- Google Assistant
    Google Cast    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Size 55, 65, 75, 85 55, 65, 75 50, 55, 65, 75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Backlight MiniLED
    up to 750 zones    		 MiniLED
    up to 400 zones    		 MiniLED
    up to 250 zones    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Brightnes 1200 nits 1000 nits 800 nits -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Backlight Scanning -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Frequency 144 Hz 144 Hz 60Hz -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Color gamut QDEF QDEF QDEF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    VRR -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    AMD FreeSync -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    HDR support HLG
    HDR10
    Dolby Vision IQ    		 HLG
    HDR10
    Dolby Vision IQ    		 HLG
    HDR10
    Dolby Vision    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Speaker power -- 2x W
    1x W    		 2x 12W -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Sound Settings -- -- Sound Equaliser -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Audio decoder -- Dolby Digital
    Dolby Digital +
    Dolby AC-4    		 Dolby Digital
    Dolby Digital +
    Dolby AC-4    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Sound Technology Harman-Kardon Harman-Kardon
    2.1    		 Harman-Kardon
    2.0    		 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Audio enhancement solution -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    3D sound processing Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Antenna Input 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Satellite Input 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    HDMI Connectors 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.0b -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    USB -- -- 2x 2.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    3.5mm Headphone jack -- -- Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    RJ 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?
    Wi-Fi -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Remote Control -- -- IR+BT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Remote Control Design -- -- AN4512E-2UM-001 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Bluetooth -- -- Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Mini Composite
    CVBS + Audio input    		 -- -- Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    Digital Optical Audio Output 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


    Как се разчита моделният код и референция на телевизори Sharp ?
    Модел / Model - Sharp 65JP7465E
    Референция / Reference - 4T-C65JP7465EB
    4 - резолюция
    • 8 - Super Ultra HD (7680 x 4320)
    • 4 - Ultra HD (3840 x 2160)
    • 2 - Full HD (1920 x 1080)
    • 1 - HD (1366 x 768)

    T - тип дисплей
    • T - TV
    • P - Digital Signage Display
    • W - Interactive Display

    C - предназначение на модела
    • C - Consumer TV
    • B - Business multi monitor
    • M - ?
    • Z - ?

    65 - диагонал в инчове
    J - година на модела/поколение по азиатският лунен календар/Фискалната 2026 година е от 1.04.2026 до 31.03.2027
    • J - 2025-2026
    • H - 2024-2025
    • G - 2023-2024
    • F - 2022-2023
    • E - 2022
    • D - 2021-2022
    • C - 2020-2021
    • B - 2019-2020
    • A - 2018-2019

    P - клас, тук се вижда ясната градация, нарастваща към края на алфавита
    • - - SUHD
    • Z - ?
    • X - ?
    • W - HDR, (SUHD) спряна от производство
      • V - QDEF, Mini LED, HDR, Google TV
      • U - QDEF, Mini LED, HDR, Google TV, 120Hz
      • T - QDEF, Mini LED, HDR, Google TV, 120Hz
        • S - OLED, HDR, Google TV 4K UHD, 120/144Hz
        • R - QDEF, HDR, Google TV 4K UHD, 100/144Hz
        • Q - QDEF, HDR, Google TV 4K UHD, 100/144Hz
        • P - MiniLED, QDEF, HDR, Google TV 4K UHD
        • N - QDEF, HDR, Google TV 4K UHD, 100/144Hz
          • M - QDEF, TiVo Smart TV 4K UHD, 50Hz
          • L - Google TV 4K UHD
          • K - TiVo OS, 50Hz
            • J - Roku TV 4K UHD
            • I - Android TV
            • H - Android TV
            • G - Android TV
              • F - Google TV HD/Full HD
              • E - TiVo™ Smart TV HD/Full HD
              • D - Roku TV HD/Full HD
                • C - Non-Smart
                • B - Non-Smart
                • A - Non-Smart TV HD/Full HD

    7 - Серия - клас
    • 9 - Flagman
    • 8 - High-End 120/165Hz
    • 7 - Mid-range 120/144Hz
    • 6 - Mid-range 60Hz
    • 5 - Low-End 60Hz
    • 4 - Base 60Hz
    • 3 - Base 60Hz
    • 2 - Base 60Hz
    • 1 - Base 60Hz

    4 - Подсерия - търговски вариант, показващ канал за дистрибуция
    • 9 -
    • 8 -
    • 7 - офлайн
    • 6 -
    • 4 -
    • 3 -
    • 2 - онлайн

    65 - Показва озвучаването
    • 65 - настроени от специалисти на Harmon Kardon
    • 60 - обикновени озвучителни тела
    • 46 - обикновени озвучителни тела - стерео
    • 45 - обикновени озвучителни тела - стерео
    • 25 - обикновени озвучителни тела - стерео

    E - континентално и регионално предназначение
    • E - Europe
    • K - United Kingdom
    • U - United States, Canada
    • A - China
    • X - Asia - China, Hong Kong, Singapore, Vietnam, Thailand, Taiwan, Philippines, Malaysia, Indonesia
    • M - Middle East
    • L - Latin America
    • N - ?
    • T - Taiwan
    • I - Indonesia

    B - Цвят на корпуса в Европа (в САЩ буквата показва операционната система https://shop.sharpusa.com/home-enter...t/televisions/ )
    • B - черен
    • S - сребрист
    • W - бял
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  3. Rumb@ta
    14-03-26, 20:52 #2

    Сериозно ли JP7 е с 60Hz панели за цялата гама размери? И USB само 2.0....
  4. hristoslav2
    14-03-26, 20:58 #3

    Rumb@ta
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...splays/2540265
    https://www.sharpconsumer.com/tv/75jp7765e/
  5. Rumb@ta
    15-03-26, 01:44 #4

    Странно. Едва ли, човек с технически познания или следящ материята ще си купи такъв телевизор.
Подобни теми

  1. Philips телевизори 2026 (инфо в първи пост)- избор, обсъждане, проблеми и решения
    От hristoslav2 във форум Philips телевизори
    Отговори: 5
    Последно: 17-03-26, 20:26
  2. Sony телевизори 2026(инфо в първи пост) - избор, обсъждане, проблеми и решения
    От hristoslav2 във форум Sony телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 12-03-26, 20:22
  3. Panasonic телевизори 2026
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 5
    Последно: 25-02-26, 19:33
  4. Samsung телевизори 2026
    От hristoslav2 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 7
    Последно: 12-02-26, 21:16
  5. Sharp телевизори / 2024-2025 години
    От hristoslav2 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 0
    Последно: 17-01-26, 13:42

