Sharp телевизори 2026 (инфо в първи пост)- избор, обсъждане, проблеми и решения

Sharp, сега собственост на тайванския производител Foxconn, пуска на пазара различни LCD телевизори от начален и среден клас.
Прогноза: Те ще бъдат редовно предлагани в хипермаркети и в магазини като Metro и Kaufland. По-конкретно, те предлагат смарт телевизори с размери на екрана, започващи от 55 инча, и цени, започващи от 499 евро. Що се отнася до платформите, те следват многостранен подход.
В момента Sharp не разработва нови OLED или LCD телевизори с RGB Mini LED подсветка. Въпреки това, те рекламират функции като „Aquos Smooth Motion 144“, която при избрани модели означава честота на опресняване от 144 Hz. Това е от интерес предимно за PC геймърите, тъй като настоящите игрови конзоли са ограничени до 120 Hz. Новите телевизори поддържат не само HLG и HDR10, но и Dolby Vision IQ.
Sharp също така твърди, че новите му смарт телевизори поддържат Dolby Atmos. Те ще се конкурират предимно с Hisense и TCL в средния и ниският клас на пазара.
Интересното е, че подобно на Panasonic, Sharp не се ангажира с една единствена операционна система. Вместо това, в зависимост от модела, се използват опции като Google TV, Roku TV или TiVo.
Sharp JQ8000 (55, 65, 75, 85")с квантови точки и Mini LED, честота на опресняване от 144 Hz, затъмняване с до 750 зони, Google TV като платформа и 2.1 звук от Harman Kardon. Тези смарт телевизори обаче няма да бъдат пуснати на пазара до септември 2026 г.
Sharp JT8000 Aquos Mini, които ще се предлагат с размери на екрана от 55 до 75 инча и, в зависимост от размера, предлагат до 400 зони на затъмняване и пикова яркост от 1000 нита. Тези смарт телевизори ще бъдат пуснати на пазара през юни/юли 2026 г.
Марката ще пусне и вече наличните модели JP7000 Aquos Mini LED. Те разполагат с до 250 зони на затъмняване и пикова яркост от 800 нита. Тези модели са оборудвани и с високоговорители Harman Kardon.
За сега, оставям старата таблица и когато ми остане време, ще започна корекции и попълване с новите модели.
-- Google TV UHD
Mini LED
Google TV UHD
Direct LED
Google TV HD/Full HD
-
Smart TV UHD
TiVo OS
Smart TV HD/Full HD
TiVo OS
Roky TV UHD Roky TV HD/Full HD Non Smart TV HD/Full HD Serie JQ8000 JT8000 JP7000 J-6000 J-5000 J-4000 J-3000 J-3000 J-2000 J-5000 J-4000 J-5000 J-3000 J-2000 J-2000 J-4000 JD2000 JA1000 Models 85JQ8xxxE
75JQ8xxxE
65JQ8xxxE
55JQ8xxxE
75JT8xxxE
65JT8xxxE
55JT8xxxE
75JP7265E
75JP7465E
75JP7665E
75JP7765E
65JP7265E
65JP7465E
65JP7665E
65JP7765E
55JP7265E
55JP7465E
55JP7665E
55JP7765E
50JP7265E
50JP7465E
50JP7665E
50JP7765E
- - - - - - -- - -- - - - - - - Resolution 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 1920x1080
1366x768
1920x1080
1366x768
1920x1080
1366x768
3840x2160 3840x2160 3840x2160 1920x1080
1366X768
1366x768 1920x1080
1366x768
1920x1080
1920x1080
1366x768
OS Google TV -- Google TV -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- + -- -- Google Assistant
Google Cast
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Size 55, 65, 75, 85 55, 65, 75 50, 55, 65, 75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Backlight MiniLED
up to 750 zones
MiniLED
up to 400 zones
MiniLED
up to 250 zones
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Brightnes 1200 nits 1000 nits 800 nits -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Backlight Scanning -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Frequency 144 Hz 144 Hz 60Hz -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Color gamut QDEF QDEF QDEF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- VRR -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- AMD FreeSync -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- HDR support HLG
HDR10
Dolby Vision IQ
HLG
HDR10
Dolby Vision IQ
HLG
HDR10
Dolby Vision
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Speaker power -- 2x W
1x W
2x 12W -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Sound Settings -- -- Sound Equaliser -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Audio decoder -- Dolby Digital
Dolby Digital +
Dolby AC-4
Dolby Digital
Dolby Digital +
Dolby AC-4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Sound Technology Harman-Kardon Harman-Kardon
2.1
Harman-Kardon
2.0
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Audio enhancement solution -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3D sound processing Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Antenna Input 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Satellite Input 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HDMI Connectors 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 4x HDMI 2.0b -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- USB -- -- 2x 2.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.5mm Headphone jack -- -- Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- RJ 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? Wi-Fi -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Remote Control -- -- IR+BT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Remote Control Design -- -- AN4512E-2UM-001 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Bluetooth -- -- Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Mini Composite
CVBS + Audio input
-- -- Yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Digital Optical Audio Output 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Как се разчита моделният код и референция на телевизори Sharp ?
Модел / Model - Sharp 65JP7465E
Референция / Reference - 4T-C65JP7465EB
4 - резолюция
- 8 - Super Ultra HD (7680 x 4320)
- 4 - Ultra HD (3840 x 2160)
- 2 - Full HD (1920 x 1080)
- 1 - HD (1366 x 768)
T - тип дисплей
- T - TV
- P - Digital Signage Display
- W - Interactive Display
C - предназначение на модела
- C - Consumer TV
- B - Business multi monitor
- M - ?
- Z - ?
65 - диагонал в инчове
J - година на модела/поколение по азиатският лунен календар/Фискалната 2026 година е от 1.04.2026 до 31.03.2027
- J - 2025-2026
- H - 2024-2025
- G - 2023-2024
- F - 2022-2023
- E - 2022
- D - 2021-2022
- C - 2020-2021
- B - 2019-2020
- A - 2018-2019
P - клас, тук се вижда ясната градация, нарастваща към края на алфавита
- - - SUHD
- Z - ?
- X - ?
- W - HDR, (SUHD) спряна от производство
- V - QDEF, Mini LED, HDR, Google TV
- U - QDEF, Mini LED, HDR, Google TV, 120Hz
- T - QDEF, Mini LED, HDR, Google TV, 120Hz
- S - OLED, HDR, Google TV 4K UHD, 120/144Hz
- R - QDEF, HDR, Google TV 4K UHD, 100/144Hz
- Q - QDEF, HDR, Google TV 4K UHD, 100/144Hz
- P - MiniLED, QDEF, HDR, Google TV 4K UHD
- N - QDEF, HDR, Google TV 4K UHD, 100/144Hz
- M - QDEF, TiVo Smart TV 4K UHD, 50Hz
- L - Google TV 4K UHD
- K - TiVo OS, 50Hz
- J - Roku TV 4K UHD
- I - Android TV
- H - Android TV
- G - Android TV
- F - Google TV HD/Full HD
- E - TiVo™ Smart TV HD/Full HD
- D - Roku TV HD/Full HD
- C - Non-Smart
- B - Non-Smart
- A - Non-Smart TV HD/Full HD
7 - Серия - клас
- 9 - Flagman
- 8 - High-End 120/165Hz
- 7 - Mid-range 120/144Hz
- 6 - Mid-range 60Hz
- 5 - Low-End 60Hz
- 4 - Base 60Hz
- 3 - Base 60Hz
- 2 - Base 60Hz
- 1 - Base 60Hz
4 - Подсерия - търговски вариант, показващ канал за дистрибуция
- 9 -
- 8 -
- 7 - офлайн
- 6 -
- 4 -
- 3 -
- 2 - онлайн
65 - Показва озвучаването
- 65 - настроени от специалисти на Harmon Kardon
- 60 - обикновени озвучителни тела
- 46 - обикновени озвучителни тела - стерео
- 45 - обикновени озвучителни тела - стерео
- 25 - обикновени озвучителни тела - стерео
E - континентално и регионално предназначение
- E - Europe
- K - United Kingdom
- U - United States, Canada
- A - China
- X - Asia - China, Hong Kong, Singapore, Vietnam, Thailand, Taiwan, Philippines, Malaysia, Indonesia
- M - Middle East
- L - Latin America
- N - ?
- T - Taiwan
- I - Indonesia
B - Цвят на корпуса в Европа (в САЩ буквата показва операционната система https://shop.sharpusa.com/home-enter...t/televisions/ )
- B - черен
- S - сребрист
- W - бял