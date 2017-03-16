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CAM при Sony XD8005?

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  1. BGPR
    BGPR е офлайн
    Novice
    Тук е от
    Aug 2017
    Мнения
    7
    Вчера13:47 #1

    CAM при Sony XD8005?

    Здравейте,
    Имам Sony 55XD8005 и имам въпроси относно CAM (КА модул): Реално има ли такъв модул (понеже в спецификациите не намирам инфо:
    https://www.sony.bg/electronics/tele...specifications
    https://www.sony.co.uk/electronics/t...specifications
    но според настройките на телевизора поддържа CAM)?
    Това ли трябва да е:


    И вторият ми въпрос е - какво трябва да искам от доставчика (за да гледам HD каналите, които предоставя) - само КА модула ли?

    Става въпрос за Телнет във Велико Търново: http://www.telnet.bg/

    Благодаря!
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    Този пост е редактиран от BGPR; Вчера в 14:02.
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  3. bisval
    bisval е офлайн
    Member
    Тук е от
    Feb 2011
    Мнения
    489
    Вчера14:25 #2

    Отговор: CAM при Sony XD8005?

    Това е гнездото за модула , освен модула ти трябва и карта , която декодира сигнала на доставчика.
    Като гледам условията на доставчика Телнет май не ти трябва КА модул - поне от условията не ми стана ясно - питай на място.
    Този пост е редактиран от bisval; Вчера в 14:30.
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  4. BGPR
    BGPR е офлайн
    Novice
    Тук е от
    Aug 2017
    Мнения
    7
    Вчера19:03 #3

    Отговор: CAM при Sony XD8005?

    Благодаря!
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