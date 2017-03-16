CAM при Sony XD8005?

Здравейте,
Имам Sony 55XD8005 и имам въпроси относно CAM (КА модул): Реално има ли такъв модул (понеже в спецификациите не намирам инфо:
https://www.sony.bg/electronics/tele...specifications
https://www.sony.co.uk/electronics/t...specifications
но според настройките на телевизора поддържа CAM)?
Това ли трябва да е:
И вторият ми въпрос е - какво трябва да искам от доставчика (за да гледам HD каналите, които предоставя) - само КА модула ли?
Става въпрос за Телнет във Велико Търново: http://www.telnet.bg/
Благодаря!