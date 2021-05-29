Въпрос къде се произвеждат Sony TV

Здравейте!
Искам да попитам ,къде в Европа се произвеждат телевизорите Sony ,имам един,който е произведен в Словакия!
От една седмица имам друг техен телевизор и пише ,че е правен в Белгия,а там Sony имат логистичен център и складова база,не знам да имат завод там?!
https://www.jarcomputers.com/images/custom/docs/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5 %20Sony%20KD-55X75WL_BG-1689649603.pdf