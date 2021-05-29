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Въпрос къде се произвеждат Sony TV

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  1. mortadela
    mortadela е на линия
    Junior Member
    Тук е от
    Jul 2017
    Мнения
    24
    Днес05:49 #1

    Въпрос къде се произвеждат Sony TV

    Здравейте!
    Искам да попитам ,къде в Европа се произвеждат телевизорите Sony ,имам един,който е произведен в Словакия!
    От една седмица имам друг техен телевизор и пише ,че е правен в Белгия,а там Sony имат логистичен център и складова база,не знам да имат завод там?!

    https://www.jarcomputers.com/images/custom/docs/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5 %20Sony%20KD-55X75WL_BG-1689649603.pdf
    Този пост е редактиран от mortadela; Днес в 07:01.
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