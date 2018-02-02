Резултати от 1 до 3 от общо 3

Стойка за стена за sony kdl-43w805c 3d

  1. vandu
    Днес12:51

    Стойка за стена за sony kdl-43w805c 3d

    Търся си стойка за стена за sony kdl-43w805c 3d. Грам идея нямам къде съм дянал приставките за стена, а и нямам идея коя ще стане на въпросният телевизор.
    Ще съм благодарен за съдействие.
  3. tek
    Днес13:04

    Отговор: Стойка за стена за sony kdl-43w805c 3d

    Цитат Първоначално публикувано от vandu Виж публикацията
    Търся си стойка за стена за sony kdl-43w805c 3d. Грам идея нямам къде съм дянал приставките за стена, а и нямам идея коя ще стане на въпросният телевизор.
    Ще съм благодарен за съдействие.
    За този sony kdl-43w805c 3dтрябва стойка стандарт VESA 400x300 мм
    Във спецификациите на стойката (която смяташ да закупиш), трябва да е описано кои стандарти се поддържат (обикновено са повече от 1).
  4. vandu
    Днес13:18

    Отговор: Стойка за стена за sony kdl-43w805c 3d

    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    За този sony kdl-43w805c 3dтрябва стойка стандарт VESA 400x300 мм
    Във спецификациите на стойката (която смяташ да закупиш), трябва да е описано кои стандарти се поддържат (обикновено са повече от 1).
    Но за да се монтира стойката към ТВ трябват втулки ако не се лъжа. А аз тях не мога да намеря.
