Търся си стойка за стена за sony kdl-43w805c 3d. Грам идея нямам къде съм дянал приставките за стена, а и нямам идея коя ще стане на въпросният телевизор.

Ще съм благодарен за съдействие.