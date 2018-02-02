Търся си стойка за стена за sony kdl-43w805c 3d. Грам идея нямам къде съм дянал приставките за стена, а и нямам идея коя ще стане на въпросният телевизор.
Ще съм благодарен за съдействие.
sony kdl-43w805c 3dтрябва стойка стандарт VESA 400x300 мм
Във спецификациите на стойката (която смяташ да закупиш), трябва да е описано кои стандарти се поддържат (обикновено са повече от 1).