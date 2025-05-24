Резултати от 1 до 3 от общо 3

C765 - нисък bandwidth

  1. kim22
    Nov 2013
    Варна
    17
    Днес16:35

    C765 - нисък bandwidth

    Здравейте! Имам TCL C765 и го използвам като РС монитор. По данни на производителя e с нативна честота от 120 Hz и поддържа 144Hz VRR (240Hz в Game Accelerated Mode).
    Максимумът при мен обаче е 4к х 60Hz.
    VRR (според информация от видеодрайвера - AMD Adrenaline) не се поддържа, което също противоречи на спецификациите на телевизора.
    Пробвах:
    Всички HDMI входове – без резултат.
    Различни кабели, включително маркови, сертифицирани за HDMI 4к х 120Hz – без резултат.
    Настройки на телевизора: Channels&Inputs –> External Inputs –> HDMI Mode (on, off, auto) –> High Frame Rate Mode (on, off) – без резултат.
    Всеки опит да увелича честотата на опресняване над 60Hz или дълбочината на цвета над 8bit е неуспешен.
    На какво може да се дължи това и има ли решение?
    Предварително благодаря!
  3. dwrbudr
    Nov 2010
    Бургас
    1,308
    Днес16:56

    Отговор: C765 - нисък bandwidth

    Марка и модел на видео картата?
  4. Gena_bs
    Sep 2006
    6,135
    Днес16:57

    Отговор: C765 - нисък bandwidth

    Някакви данни за hw и sw на PC ще напишеш ли или да хвърляме боб?
    Колегата ме изпревари.
