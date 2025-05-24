C765 - нисък bandwidth

Здравейте! Имам TCL C765 и го използвам като РС монитор. По данни на производителя e с нативна честота от 120 Hz и поддържа 144Hz VRR (240Hz в Game Accelerated Mode).
Максимумът при мен обаче е 4к х 60Hz.
VRR (според информация от видеодрайвера - AMD Adrenaline) не се поддържа, което също противоречи на спецификациите на телевизора.
Пробвах:
Всички HDMI входове – без резултат.
Различни кабели, включително маркови, сертифицирани за HDMI 4к х 120Hz – без резултат.
Настройки на телевизора: Channels&Inputs –> External Inputs –> HDMI Mode (on, off, auto) –> High Frame Rate Mode (on, off) – без резултат.
Всеки опит да увелича честотата на опресняване над 60Hz или дълбочината на цвета над 8bit е неуспешен.
На какво може да се дължи това и има ли решение?
Предварително благодаря!