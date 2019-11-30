Проблем с телевизор TCL 55EP660

Здравейте. От 6 години имам въпросния модел и съм доволен, но днес се получи една аномалия, която дано мога да обясня правилно, за да ме насочи някой дали проблема е сериозен и дали ще прогресира с времето.
През около 3 секунди се получава леко затъмняване на подсветката за около половин секунда повече в дясната половина на дисплея. В същия момент по хоризонталната равномерно има черти от фона както си е картината, но като го погледнеш все едно линеатурата в хоризонталата намалява. Изглежда все едно гледаш от старите кинескопи (не е толкова детайлна картината по хоризонталата, като в дясната страна на дисплея е по-осезаемо, а в лявата част към края на дисплея почти не е забележимо и това е в същото време, когато е по-тъмна подсветката. После около 3 секунди пак е нормална картината. Като цяло не изглежда фрапиращо (трябва да се загледаш, за да го забележиш), но не знам какво да очаквам!