Моля за малко помощ при избор на моторно масло.
Колата е Астра Х 1.4 бензин ако има значение.Старо масло Repsol 5w40.
вариант 1 (за 65 лв)
• VALVOLINE MST C3 5W40 –5 л.
• ELF EVOLUTION 900 NF 5W40 –4 л
• MOBIL SUPER 3000 X1 5W40 –4 л.
• ENI I-SINT 5W40 5W40 –4 л.
• FUCHS TITAN GT1 5W40 –4 л./наливно/
• CASTROL MAGNATEC C3 5W40 –4 л.
вариант 2 (за 75лв)
• ELF EVOLUTION SXR 5W30 –5 л
• OPEL/GM DEXOS 2 5W30 LL –5 л
• TOTAL QUARTZ 9000 NFC 5W30 –4 л
•TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 –4 л
• CASTROL MAGNATEC 5W30 C3 –4 л
• FUCHS TITAN GT1 PRO FLEX 5W30 –4 л
В цената влиза и маслен филтър и смяна.
Аз се насочих към OPEL/GM DEXOS 2 5W30 LL –5 л
но искам да чуя и други мнения....