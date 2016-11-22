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  1. Днес12:23 #1
    ivanxxx
    ivanxxx е на линия
    Member
    Тук е от
    Jul 2007
    Мнения
    461

    Избор на моторно масло

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    Моля за малко помощ при избор на моторно масло.
    Колата е Астра Х 1.4 бензин ако има значение.Старо масло Repsol 5w40.

    вариант 1 (за 65 лв)
    • VALVOLINE MST C3 5W40 –5 л.
    • ELF EVOLUTION 900 NF 5W40 –4 л
    • MOBIL SUPER 3000 X1 5W40 –4 л.
    • ENI I-SINT 5W40 5W40 –4 л.
    • FUCHS TITAN GT1 5W40 –4 л./наливно/
    • CASTROL MAGNATEC C3 5W40 –4 л.

    вариант 2 (за 75лв)
    • ELF EVOLUTION SXR 5W30 –5 л
    • OPEL/GM DEXOS 2 5W30 LL –5 л
    • TOTAL QUARTZ 9000 NFC 5W30 –4 л
    •TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 –4 л
    • CASTROL MAGNATEC 5W30 C3 –4 л
    • FUCHS TITAN GT1 PRO FLEX 5W30 –4 л

    В цената влиза и маслен филтър и смяна.
    Аз се насочих към     OPEL/GM DEXOS 2 5W30 LL –5 л
    но искам да чуя и други мнения....
    Този пост е редактиран от ivanxxx; Днес в 12:47.
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  3. Днес12:31 #2
    civica
    civica е офлайн
    Senior Member Аватара на civica
    Тук е от
    Aug 2009
    Мнения
    4,754

    Отговор: Избор на моторно масло

    Каквото и да е ! Колата е стара , давай с репсол-а , аз съм с такова , ама на ГОлф 5 1.9 тди . И защо ли ! Учил съм за това и рабирам това -онова !

    маслото е за мотора , а не за колата . Астра , дрън дрън , с кой мотор бре човек !?
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  4. Днес13:36 #3
    justify
    justify е офлайн
    Moderator Аватара на justify
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    6,864

    Отговор: Избор на моторно масло

    Ако досега не си имал проблем със старото масло не го сменяй

    Каква е причината за смяната на сегашното масло?

    ========================================

    Иначе залагам на Фукс Титан.

    А мога да препоръчам :

    - Бардал XTC 5W40 или 5W30

    и

    -Бардал XTEC 5w40 и 5w30.
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