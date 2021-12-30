Здравейте. Имам колонки Eltax Monitor III .Та усновното питане ми е дали DENON DRA F101 ще ги захранва адекватно. В смисъл услилвателчето е малко 2х35W при 4ома и не знам дали ще се справя добре. Другото е ,че по принцип слушам музика по скоро тихо до нормално усилване на звука . И някъде четох че усилвателя колкото е по мощен толкова се справя по добре и е по качествен звука, особено ако се слуша тихо. Не съм наясно много в тази сфера ( извинявам се ако пиша глупости),затова ако може малко помощ. Ако трябва да сменя усилвателя с нещо по добро моля за предложения . Нещо втора ръка до около 300лв .
ПС . Усилвателя за който питам DRA F101 ще го имам след десетина дни . Подарък от приятел.