Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan

  1. thegreenkrs
    thegreenkrs е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Nov 2025
    Мнения
    18
    04-02-26, 22:55 #1

    Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan

    Здравейте, предстои ми покупка на кухненски бойлер 10/15 литров за под мивка. Колебая се основно между Аристон Андрис Елит и Тедан Про Инокс. Първия е с 5 години гаранция, няма лоши отзиви за тях, уж произвеждани в Италия. Вторите мисля че са български, но ги произвеждат в Събрия, но са неръждавейка и ги дават с 10 години гаранция. Някой из интернет пространството се беше оплакал от гаранционен сервиз, но повечето мнения са положителни. Цените им са сходни. Всякакви препоръки и мнения са добре дошли.

    Tedan - https://baniastil.com/%D0%B1%D0%BE%D...Nqs4oCUywbYq_Z

    Ariston - https://www.ozone.bg/product/andris-elite-15u-5-eu/
  3. dwrbudr
    dwrbudr е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Nov 2010
    Живее в
    Бургас
    Мнения
    1,314
    Вчера07:21 #2

    Отговор: Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan

    Брат ми е с Ariston Andris Lux 15l, който е свързан към кухня и малка тоалетна вече 8-9г. При родителите ми сложиме такъв 30л в кухнята преди 5-6г, който замени 50л Матев. Никакви проблеми засега. Не знам с какъв терморегулатор е Тедан-а, но ако не е с електронен... Аристона печели, включва при -4C разлика с избраната температура. Но пък Тедан-а е 2000W. Почти не съм чувал някой да има проблем с кухненски бойлер. Изкарват доволно дълго време.

    Вкъщи съм сложил някакъв китаец (или италианец) Дипломат от над 15г, още не е сдал багажа.
    https://www.dshome.bg/protochni-bojl...-diplomat.html
  4. Rakeem
    Rakeem е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    2,815
    Вчера09:52 #3

    Отговор: Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan

    Естествено, че Тедан-а. Инокс, просто управление = на дълги години безгрижие.
    Иначе, факт, че тия за под мивка незнайно защо издържат много, имам някакво Теси, дето вече кара 12та година, а Теси са доказани боклуци.
  5. Gena_bs
    Gena_bs е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Sep 2006
    Мнения
    6,230
    Вчера10:07 #4

    Отговор: Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan

    Аз като гледам тези цени за 10-литрово бойлерче като за истински бойлер и настръхвам!
    Вероятно няма възможност да се сложи един голям, за да обслужва и двете помещения?
  6. podredko
    podredko е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Oct 2010
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    1,334
    Вчера11:41 #5

    Отговор: Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan

    Аз ползвам Обемен бойлер HAIER ES15V-SQM1 засега се държи съвсем прилично, пак е с пет години гаранция...
    Gena_bs одобрява това.
  7. Gena_bs
    Gena_bs е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Sep 2006
    Мнения
    6,230
    Вчера14:28 #6

    Отговор: Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan

    Добре изглежда и е на нормална цена!
    Ама няма "най-важните" функция в момента - Wi-Fi + AI!
    podredko одобрява това.
  9. thegreenkrs
    thegreenkrs е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Nov 2025
    Мнения
    18
    Днес14:30 #7

    Отговор: Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan

    1 глас за Аристон, 1 глас за Тедан При Аристона препоръчват монтирането на малък разширителен съд, или поне 2-3 метра маркуч за да си прави разширенията. Това е може би основното което ме е спряло да го взема досега, а дълбоко ме съмнява да се монтират така по нашите ширини.

    https://youtu.be/R51c_NseKQY?si=9S3zBtQOQ_3Z5oDD&t=415

    Благодаря на отзовалите се. А как монтирате възвратния клапан ? Директно на входа на бойлера, или го изнасяте с колена и/или меки връзки ? Този въпрос касае само бойлерите с горни изводи за под мивка, другите мисля че по правило се връзват на входа на бойлера.
