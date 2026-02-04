Дилема за кухненски бойлер - Ariston или Tedan

Здравейте, предстои ми покупка на кухненски бойлер 10/15 литров за под мивка. Колебая се основно между Аристон Андрис Елит и Тедан Про Инокс. Първия е с 5 години гаранция, няма лоши отзиви за тях, уж произвеждани в Италия. Вторите мисля че са български, но ги произвеждат в Събрия, но са неръждавейка и ги дават с 10 години гаранция. Някой из интернет пространството се беше оплакал от гаранционен сервиз, но повечето мнения са положителни. Цените им са сходни. Всякакви препоръки и мнения са добре дошли.
Tedan - https://baniastil.com/%D0%B1%D0%BE%D...Nqs4oCUywbYq_Z
Ariston - https://www.ozone.bg/product/andris-elite-15u-5-eu/