Избор на мулти сплит при по- дълъг тръбен път

Здравейте.Моля за съвет за монтиране на мулти сплит с общ тръбен път за трите вътрешни тела-74м.(2х25м и 1-24м).
Всекидневна с кухня-28 кв.м-изток с френски прозорци.
Спалня 1-15кв.м запад френски прозорци
Спалня 2-12 кв.м запад френски прозорци.
Сграда-ново стротелство,отлична дограма и изолация.
Моля за съвет за външно тяло(обща мощност)и за мощност на вътрешните тела.Заради дългият тръбен път намирам само системи над 30 000 btu.
Благодаря предварително на хората или техниците които ще отделят от времето си!
P.s Бях се спрял на MHI SCM71 но макс.общ тръбен път при него е зададен-70м
Чудя дали надхвърляне с 6% в допуст.дължина е приемливо?