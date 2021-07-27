Резултати от 1 до 2 от общо 2

Избор на мулти сплит при по- дълъг тръбен път

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. yord
    yord е офлайн
    Novice
    Тук е от
    Sep 2021
    Мнения
    2
    Днес21:20 #1

    Избор на мулти сплит при по- дълъг тръбен път

    Здравейте.Моля за съвет за монтиране на мулти сплит с общ тръбен път за трите вътрешни тела-74м.(2х25м и 1-24м).
    Всекидневна с кухня-28 кв.м-изток с френски прозорци.
    Спалня 1-15кв.м запад френски прозорци
    Спалня 2-12 кв.м запад френски прозорци.
    Сграда-ново стротелство,отлична дограма и изолация.
    Моля за съвет за външно тяло(обща мощност)и за мощност на вътрешните тела.Заради дългият тръбен път намирам само системи над 30 000 btu.
    Благодаря предварително на хората или техниците които ще отделят от времето си!

    P.s Бях се спрял на MHI SCM71 но макс.общ тръбен път при него е зададен-70м
    Чудя дали надхвърляне с 6% в допуст.дължина е приемливо?
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
  3. Aleksandars
    Aleksandars е офлайн
    Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,244
    Днес21:29 #2

    Отговор: Избор на мулти сплит при по- дълъг тръбен път

    Ще се повторя...
    Mitsubishi Heavy Industries SCM71ZS-W + 2 броя 20ZS-W + един брой 35ZS-W
    Отговор с цитат Отговор с цитат
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Климатик с дълъг тръбен път
    От Syd във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 2
    Последно: 27-07-21, 13:00
  2. Избор: Мулти-сплит Mitsubishi Heavy Ind. или Electric
    От nopester2 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 0
    Последно: 09-08-19, 17:52
  3. Съвет за избор на термопомпа/мулти-сплит/отделни климатици
    От valkata във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2
    Последно: 29-05-19, 10:18
  4. Съвет за избор и каква е разликата при монтаж на мулти сплит и сплит климатик?
    От georgibln89 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 9
    Последно: 11-06-18, 10:24
  5. Избор на мулти-сплит система Daikin
    От Scoty във форум Климатици Daikin
    Отговори: 5
    Последно: 05-01-17, 22:06

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе