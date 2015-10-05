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Поддръжка, съхранение и зареждане на Li-Ion 36V батерии за акумулаторен градински тример StahlMayer

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  1. nikss
    nikss е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Nov 2012
    Мнения
    37
    Днес08:30 #1

    Question Поддръжка, съхранение и зареждане на Li-Ion 36V батерии за акумулаторен градински тример StahlMayer

    Здравейте

    Закупих си акумулаторен градински тример StahlMayer

    https://kraft.bg/product/4457/akumul...tahlmayer.html

    Ще го използвам главно за трева и храсти през лятото, когато след валежи расте най-много.

    През останалото време ще си стои, като сувенир, затова възниква въпроса със съхранението на двете Li-Ion батери.

    Батерия: Li-Ion 36V

    Капацитет на батерията: 8.0Ah

    Четох много мнения в мрежата от това че трябва да се съхраняват напълно заредени до това че не е необходимо, дори е противопоказно, като това:

    https://www.stihl.bg/bg/konsulanti-p...-ionni-baterii

    Дайте и вашите коментари есента, като го прибера в склада за догодина, как да оставя батериите за да не ги повредя и скъся срока за експлоатация.

    Също така и колко време да ги зареждам, защото няма индикатор за степен на зареденост.
    Този пост е редактиран от nikss; Днес в 08:55.
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  3. casal
    casal е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2024
    Мнения
    663
    Днес09:38 #2

    Отговор: Поддръжка, съхранение и зареждане на Li-Ion 36V батерии за акумулаторен градински тример StahlMayer

    На около 50% е добре да се съхраняват
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  4. espace
    espace е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Sep 2005
    Мнения
    1,643
    Днес11:56 #3

    Отговор: Поддръжка, съхранение и зареждане на Li-Ion 36V батерии за акумулаторен градински тример StahlMayer

    Както и да ги съхраняваш все тая, защото нито са 36V нито са 8Ач и ако оживеят повече от един сезон ще е цяло чудо.
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  5. casal
    casal е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2024
    Мнения
    663
    Днес11:59 #4

    Отговор: Поддръжка, съхранение и зареждане на Li-Ion 36V батерии за акумулаторен градински тример StahlMayer

    То само като видиш цената и характеристиките
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  6. nikss
    nikss е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Nov 2012
    Мнения
    37
    Днес15:46 #5

    Отговор: Поддръжка, съхранение и зареждане на Li-Ion 36V батерии за акумулаторен градински тример StahlMayer

    Има 2 години гаранция, но едва ли обхваща батериите.

    Все пак когато и ако се прецакат какъв вид съвместими с този тример батерии да търся и от къде ?

    Как да разбера кога са заредени на 50% и кога на 100% като няма индикатор. Калко време горе долу да зареждам изпразнена батерия преди работа ?
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  7. casal
    casal е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2024
    Мнения
    663
    Днес16:31 #6

    Отговор: Поддръжка, съхранение и зареждане на Li-Ion 36V батерии за акумулаторен градински тример StahlMayer

    Измерете колко волта подават и ако е вярно това което пишат за батериите, то трябва да струват няколкостотин евро. Може да се разбере кога да спрете зареждането според напрежението на батериите.
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  9. espace
    espace е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Sep 2005
    Мнения
    1,643
    Днес17:38 #7

    Отговор: Поддръжка, съхранение и зареждане на Li-Ion 36V батерии за акумулаторен градински тример StahlMayer

    Цитат Първоначално публикувано от nikss Виж публикацията
    Все пак когато и ако се прецакат какъв вид съвместими с този тример батерии да търся и от къде ?
    Трсиш някой да ти ги преправи с истински клетки, но цената на преработката може да доближи или надхвърли сегашната цена на машината. Но пък ще се изненадаш и как ще работи.
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