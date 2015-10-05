Поддръжка, съхранение и зареждане на Li-Ion 36V батерии за акумулаторен градински тример StahlMayer

Здравейте
Закупих си акумулаторен градински тример StahlMayer
https://kraft.bg/product/4457/akumul...tahlmayer.html
Ще го използвам главно за трева и храсти през лятото, когато след валежи расте най-много.
През останалото време ще си стои, като сувенир, затова възниква въпроса със съхранението на двете Li-Ion батери.
Батерия: Li-Ion 36V
Капацитет на батерията: 8.0Ah
Четох много мнения в мрежата от това че трябва да се съхраняват напълно заредени до това че не е необходимо, дори е противопоказно, като това:
https://www.stihl.bg/bg/konsulanti-p...-ionni-baterii
Дайте и вашите коментари есента, като го прибера в склада за догодина, как да оставя батериите за да не ги повредя и скъся срока за експлоатация.
Също така и колко време да ги зареждам, защото няма индикатор за степен на зареденост.