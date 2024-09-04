Резултати от 1 до 2 от общо 2

Климатик Cairox

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Daya
    Daya е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Jul 2013
    Живее в
    Севлиево
    Мнения
    58
    Днес21:17 #1

    Климатик Cairox

    Предлагат ми като по-бюджетен климатик Cairox,който бил по същество Gree. Имате ли някакви резерви или мнение за тази марка?
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
  3. HRS9
    HRS9 е на линия
    Senior Member
    Тук е от
    Aug 2022
    Мнения
    1,075
    Днес22:55 #2

    Отговор: Климатик Cairox

    При тези спецификации, според мен не си заслужава цената.

    МОЩНОСТ BTU 12 000 BTU
    РАБОТЕН ДИАПАЗОН -25°C
    ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ) A++
    ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ) A+
    ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ОБЕМ (ОХЛАЖДАНЕ) (куб,м,) 70
    ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ОБЕМ (ОТОПЛЕНИЕ) (куб.м.) 60
    ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW 0.8-3.4-3.8
    ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW 0.8-3.5-4.0
    КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW 1.34
    КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW 0.95
    SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ) 6.20 - клас А++
    SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) 4.00 - клас А+
    НИВО НА ШУМ (ВЪТРЕШНО ТЯЛО) ( db) 32
    НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db) 51
    ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R32
    РАЗМЕРИ Ш x В x Д (вътрешно тяло) (mm) 750 x 285 x 200
    РАЗМЕРИ Ш x В x Д (външно тяло) (mm) 650 x 456 x 233
    ТЕГЛО (вътрешно тяло) (кг.) 7.5
    ТЕГЛО (външно тяло) (кг.) 18.5
    ПРОИЗХОД Китай
    Отговор с цитат Отговор с цитат
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Климатик-търсене на климатик цена-качество
    От pavel1985 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3
    Последно: 04-09-24, 09:43
  2. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 3
    Последно: 25-02-19, 20:58
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 12:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
  5. Климатик PROLUX - колко градуса трябва да изкарва ковенционален климатик?
    От imegogo във форум Други марки климатици
    Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе