Климатик Cairox

|МОЩНОСТ BTU
|12 000 BTU
|РАБОТЕН ДИАПАЗОН
|-25°C
|ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ)
|A++
|ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ)
|A+
|ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ОБЕМ (ОХЛАЖДАНЕ) (куб,м,)
|70
|ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ОБЕМ (ОТОПЛЕНИЕ) (куб.м.)
|60
|ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW
|0.8-3.4-3.8
|ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW
|0.8-3.5-4.0
|КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW
|1.34
|КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW
|0.95
|SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ)
|6.20 - клас А++
|SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ)
|4.00 - клас А+
|НИВО НА ШУМ (ВЪТРЕШНО ТЯЛО) ( db)
|32
|НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db)
|51
|ХЛАДИЛЕН АГЕНТ
|R32
|РАЗМЕРИ Ш x В x Д (вътрешно тяло) (mm)
|750 x 285 x 200
|РАЗМЕРИ Ш x В x Д (външно тяло) (mm)
|650 x 456 x 233
|ТЕГЛО (вътрешно тяло) (кг.)
|7.5
|ТЕГЛО (външно тяло) (кг.)
|18.5
|ПРОИЗХОД
|Китай