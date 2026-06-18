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  • 1 Post By Aleksandars

Miota RAC-SF35A/RXS-PE35A Superforma

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  1. Aleksandars
    Aleksandars е офлайн
    Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,325
    18-06-26, 19:32 #1

    Miota RAC-SF35A/RXS-PE35A Superforma

    Привет отново,
    Отново отворихме вътрешно тяло на модел Miota, но този път се спряхме на Miota RAC-SF35A/RXS-PE35A Superforma - подов модел, като тук се използва външно тяло RXS-PE35A Performa (модела който Ви показах в тази тема).
    като цяло, нова конструкция и леко се затруднихме докато разберем къде какви щипки има... Като качество, пластмасата е добра и предния капак се отваря с две специфични закопчалки от двете страни на капака. Добре е всеки който монтира такъм модел, да запознае клиента предварително, да няма после счупени детайли. Хубавото е, че тези закопчалки се свалят и могат да се заменят (като гледам, няма да са предизвикателство за тези които имат 3D принтер).
    Модела е с два въздушни филтъра и две горни разпределителни хоризонтални клапи. Всяка си има отделен мотор за управление. Вертикалните клапи също са моторизирани. Модела има UV диоди, Wi-Fi, турбината е цилиндрична, разположена горе, като изпарителя има V-образна форма. В долната част (ще видите от снимките) модела само засмуква въздух. Тоест и в двата режима, въздушната струя излиза отгоре (по подобен начина са конструирани и други подови тела на известни марки).
    Параметрите на модела може да разгледате от официалния сайт.
    Ако някои има конкретни въпроси, ще е се опитам да му отговоря.
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    ccankov73 одобрява това.
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  3. casal
    casal е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2024
    Мнения
    663
    18-06-26, 21:18 #2

    Отговор: Miota RAC-SF35A/RXS-PE35A Superforma

    В superforma е, докато не е станало време за чистене
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