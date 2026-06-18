

Отново отворихме вътрешно тяло на модел Miota, но този път се спряхме на Miota RAC-SF35A/RXS-PE35A Superforma - подов модел, като тук се използва външно тяло RXS-PE35A Performa (модела който Ви показах в

като цяло, нова конструкция и леко се затруднихме докато разберем къде какви щипки има... Като качество, пластмасата е добра и предния капак се отваря с две специфични закопчалки от двете страни на капака. Добре е всеки който монтира такъм модел, да запознае клиента предварително, да няма после счупени детайли. Хубавото е, че тези закопчалки се свалят и могат да се заменят (като гледам, няма да са предизвикателство за тези които имат 3D принтер).

Модела е с два въздушни филтъра и две горни разпределителни хоризонтални клапи. Всяка си има отделен мотор за управление. Вертикалните клапи също са моторизирани. Модела има UV диоди, Wi-Fi, турбината е цилиндрична, разположена горе, като изпарителя има V-образна форма. В долната част (ще видите от снимките) модела само засмуква въздух. Тоест и в двата режима, въздушната струя излиза отгоре (по подобен начина са конструирани и други подови тела на известни марки).

Параметрите на модела може да разгледате от

Привет отново,Отново отворихме вътрешно тяло на модел Miota, но този път се спряхме на Miota RAC-SF35A/RXS-PE35A Superforma - подов модел, като тук се използва външно тяло RXS-PE35A Performa (модела който Ви показах в тази тема ).като цяло, нова конструкция и леко се затруднихме докато разберем къде какви щипки има...Като качество, пластмасата е добра и предния капак се отваря с две специфични закопчалки от двете страни на капака. Добре е всеки който монтира такъм модел, да запознае клиента предварително, да няма после счупени детайли. Хубавото е, че тези закопчалки се свалят и могат да се заменят (като гледам, няма да са предизвикателство за тези които имат 3D принтер).Модела е с два въздушни филтъра и две горни разпределителни хоризонтални клапи. Всяка си има отделен мотор за управление. Вертикалните клапи също са моторизирани. Модела има UV диоди, Wi-Fi, турбината е цилиндрична, разположена горе, като изпарителя има V-образна форма. В долната част (ще видите от снимките) модела само засмуква въздух. Тоест и в двата режима, въздушната струя излиза отгоре (по подобен начина са конструирани и други подови тела на известни марки).Параметрите на модела може да разгледате от официалния сайт

Ако някои има конкретни въпроси, ще е се опитам да му отговоря.