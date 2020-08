JVC телевизори (инфо на първа страница)

Resolution

Smart

Processor Type

Wide Color Gamut

HDR

UHD Upscaler

Picture Modes

-

-

Tuner Type

UHD from Satellite

HEVC (H.265) Decoder

Hybrid Log Gamma

EPG

Auto Search

Capacity (Analog)

Capacity (Digital S/S2)

Capacity (Digital T/T2/C)

Antenna Input (RF)

Satelite conector

HDMI

USB

Scart

VGA (PC in - D-Sub15)

CI+

Component (YPbPr) in

Composite Video/Audio in

Digital Audio Output

Ethernet

Headphone out

Audio Output Power (RMS)

DTS Decoder

Internal Subwoofer

Speaker Type

Equalizer

Ger (D) + Nicam Stereo

HBBTV

Web Browser

Netflix

Netflix 4K

Youtube

Youtube 4K

Internal WLAN

Bluetooth

AVS

Screen Mirroring

Smart Guide Application

Smart Remote Application

Media Player

USB Recording (PVR)

Channel List USB Cloning

HDMI ARC

HDMI CEC

MHL via HDMI

Teletext

Child Lock

NTSC Playback

Basic Hotel Mode

Menu Languages



3840X2160

Yes

QUAD CORE

No

HDR10+DOLBY VISION

No

DYNAMIC, GAME,

SPORTS, CINEMA, NATURAL, USER

DVB-T2/C/S2

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

200

10000

800

1x Yes

1x

4x HDMI 2.0b

2x USB 2.0

VIA RCA

Yes

Yes

VIA PC INPUT

Yes

OPTIC OUT

Yes

No

65-2x12W

DTS HD

No

DOWNFIRING

5 BAND

DEFAULT

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

YES(INTERNAL)

Yes

No

GOOGLE CAST

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

ENGLISH, GERMAN, FRENCH, DANISH, FINNISH, NORWEGIA

