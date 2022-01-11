Здравейте,
Панелен блок с оригиналните си кабели, не са сменяни. В таблото долу на входа са го обновили, C63 са сложили на всички апартаменти, но мисля, че е защото кабела който влиза в него (прекъсвача) е 10мм² , но от самият прекъсвач до моя апартамент кабела е 6мм², меден.
Въпроса ми е в ел.таблото на апартамента ми, кое е по-удачно за главен - C32 или C40? Гледах таблички, четох и трудно ще достигна до отговор тъй като първо - това е стар кабел на незнам си колко години, не знам и как е полаган в стените.
Второ, четох че прекъсвчите имат толеранс, реално C40 може да пропуска до 1 час до 13.3kW (58 ампера) без да изключи и това се води по стандарт. Аз откъде да знам при 13 киловата тоя 6мм² дали няма да се изпече за 1 час преди да реагира прекъсвача?
За това исках да разбера стандартно за такъв кабел колко ампера се слагат ?