Стария Daikin FTX25JV Comfort-нещо се сбърка

Търся някакво предположение от специалисти за този проблем:
климатика е доволно стар вече 16 години, но работеше сносно. При самодиагностиката показва грешка Е7. Първоначално започна с това, че спира да работи, когато стигне он-офа си. Не започва да топли, нито да върти вътрешната турбина, нито външната перка. Стои и си свети. Като го изключих и след време пак го включих не тръгна.
Извадих щепсела и на другия ден го пуснах. Не тръгва - външната перка не завърта въобще.
Пак го изключих и след няколко часа отново включвам, този път на макс вентилатор и после на турбо.
Е, тръгна и днес си работи цял ден. Направи и един дефрост.
За мен критичното положение е когато достигне зададената температура и изключи. След това умира/или заспива.
От сервиза ми казаха че нямат резервни части, та се чудя дали да се занимавам...