Здравейте,
Търся информация за кодовете за грешки на Fujitsu ASY13PSA-W или помощ от колеги, които са се сблъсквали с подобен проблем.
Климатикът е на около 19 години и до момента е работил безотказно. Напоследък обаче започна да проявява следното поведение:
- При външна температура под около -4°C отказва да работи.
- На вътрешното тяло червената лампа (Operation) мига 5 пъти, а зелената (Timer) мига непрекъснато.
- Когато времето се затопли и външната температура достигне около 10–13°C, особено ако външното тяло е огряно от слънце, климатикът стартира и работи нормално.
- След това продължава да работи без проблем, докато температурата отново не падне под -4°C.
- Пробвах рестартиране и изключване от захранването, но това не променя ситуацията.
Ако някой разполага със сервизно ръководство, таблица с кодове за грешки или има идея каква може да е причината, ще съм благодарен за всякакви насоки.
Благодаря предварително!