Резултати от 1 до 1 от общо 1

Midea Xtreme Eco сензора за температура на вътрешното тяло не отчита правилно

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. gen66
    gen66 е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Jun 2019
    Мнения
    48
    Днес12:23 #1

    Midea Xtreme Eco сензора за температура на вътрешното тяло не отчита правилно

    Здравейте, точният модел е Midea Xtreme Eco AG2Eco-09NXD0-I(B)

    При охлаждане си работи перфектно и всичко е наред, при режим на топлене вътрешният сензор много бързо му се покачва температурата, поне така виждам от апликацията smart home не знам до колко точно показва но няма причина да не е вярно, защото климатика просто не може да вдигне достатъчно стайната температура. Сензора за 10 мин се покачва на 28-30 градуса и климатика спира да духа топло. После се охлажда бързо, после пак режим топло и сензора пак се покачва бързо и така нон-стоп.

    Самият сензор си се намира в прозрачната си тръбичка и няма много опции да му сменям позицията, седи си допрян върху мрежата на филтрите отгоре, пробвах да го преместя във въздуха да седи заклещен между 2 кабелчета, пак отчита грешно, сега в момента го насочих максимално надолу да сочи за да седи по-далчете от струята на входящият въздух. Климатика според мен топлото го духа достатъчно надолу и с достатъчно бърз вентилатор за да не влиза топлия въздух веднага от горната част на тялото. Просто не знам защо температурата при сензора се покачва толкова бързо и от къде влиза там топъл въздух.....Мисля си че или самият сензор е дефектен или от някакво странно място влиза там директно горещ въздух.

    Климатика си е монтиран правилно на 15см от тавана и има разстояние от ляво и от дясно, всичко си е ок.

    Ако някой има идеи от какво може да е това и как да се оправи, ще съм много благодарен.

    Също, не бих искал да ползвам функцията 'follow me' от дистанционното, защото трябва непрекъснато да е насочено към климатика и много бързо хаби батерията, защото праща сигнал всеки 3-4 секунди.
    Този пост е редактиран от gen66; Днес в 12:33.
    Отговор с цитат Отговор с цитат
  2. Advertisement
     
     
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
« Предходна тема | Следваща тема »

Подобни теми

  1. Мнение за Midea Xtreme Save Pro (MSAGBU)
    От banch3v във форум Климатици Midea
    Отговори: 67
    Последно: 08-02-23, 00:53
  2. Продавам вътрешна платка и двигател за перката от вътрешното тяло на климатик MIDEA MSG 12HR
    От vevcho във форум Продава
    Отговори: 0
    Последно: 17-09-14, 22:32
  3. Midea MSR5-12HRN1 - резонанс/шум от вътрешното тяло
    От wall във форум Климатици Midea
    Отговори: 4
    Последно: 02-07-10, 13:14
  4. Правилно монтирана Midea
    От dindo във форум Климатици Midea
    Отговори: 9
    Последно: 19-11-08, 20:33
  5. Midea MSG-12HR - тече вода от вътрешното тяло
    От towko_aa във форум Климатици Midea
    Отговори: 2
    Последно: 05-07-08, 10:58

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе