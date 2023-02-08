Midea Xtreme Eco сензора за температура на вътрешното тяло не отчита правилно

Здравейте, точният модел е Midea Xtreme Eco AG2Eco-09NXD0-I(B)
При охлаждане си работи перфектно и всичко е наред, при режим на топлене вътрешният сензор много бързо му се покачва температурата, поне така виждам от апликацията smart home не знам до колко точно показва но няма причина да не е вярно, защото климатика просто не може да вдигне достатъчно стайната температура. Сензора за 10 мин се покачва на 28-30 градуса и климатика спира да духа топло. После се охлажда бързо, после пак режим топло и сензора пак се покачва бързо и така нон-стоп.
Самият сензор си се намира в прозрачната си тръбичка и няма много опции да му сменям позицията, седи си допрян върху мрежата на филтрите отгоре, пробвах да го преместя във въздуха да седи заклещен между 2 кабелчета, пак отчита грешно, сега в момента го насочих максимално надолу да сочи за да седи по-далчете от струята на входящият въздух. Климатика според мен топлото го духа достатъчно надолу и с достатъчно бърз вентилатор за да не влиза топлия въздух веднага от горната част на тялото. Просто не знам защо температурата при сензора се покачва толкова бързо и от къде влиза там топъл въздух.....Мисля си че или самият сензор е дефектен или от някакво странно място влиза там директно горещ въздух.
Климатика си е монтиран правилно на 15см от тавана и има разстояние от ляво и от дясно, всичко си е ок.
Ако някой има идеи от какво може да е това и как да се оправи, ще съм много благодарен.
Също, не бих искал да ползвам функцията 'follow me' от дистанционното, защото трябва непрекъснато да е насочено към климатика и много бързо хаби батерията, защото праща сигнал всеки 3-4 секунди.