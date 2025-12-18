Здравейте на всички. Насочил съм се към този климатик, защото имам вкопани тръби 6ца и 12ка. Помещението е 50кв2 на 2.2м тавам със скос накрая, грубо 115м3. Относно отоплението имам инфрачервено подово, което ще помага. За охлаждането тавана е изолиран доста сериозно, както и северните стени. Другите стени, засега няма изолация, освен че е стара тухла 4ка . Въпроса ми е този модел с какъв точно компресор е едноц. или двуц. ? Колебая се между този, All Easy Pro Nordic MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW и Breezeless E CB1-18HRFN8-I(B) (24ката е с тръби 10 и 16), но първо ще разнищя разликата между Breezeless, Breezeless E и BrezeleSS+.