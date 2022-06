Sharp AY-R22SV6

Първоначално публикувано от Aleksandars Първоначално публикувано от

Модел: 2004~2005 година

Хладилен агент: R410A

Страна произход: Japan

Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):

Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.0), 7509 BTU (2389 ~ 10239)

Консумирана електроенергия: 415 W (140 – 750)

EER: 5.30 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)

Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):

Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.7 ~ 5.0), 10239 BTU (2389 ~ 17065)

Консумирана електроенергия: 570 W (130 – 1220)

COP: 5.26 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)

Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):

Отоплителна мощност: 3.6 kW, 12287 BTU

Консумирана електроенергия: 1080 W