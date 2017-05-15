Здравейте!
Ситуацията е следната:два лаптопа,3в1 устройство,рутер,частна мрежа.
На лаптопите съм споделил папките Documents и Pictures.В Documents ми се записват сканираните документи.Там имаше няколко преди да споделя папките.Тях ги виждам и ги отварям от другия лаптоп.Но новите документи които се записват там,само ги виждам като ПДФ файл.При опит за отваряне ми казва че не може да ги отвори.Ако ги преместя от първия лаптоп в папка Pictures,тогава всичко е ок.
Какво пропускам,че новите документи са ми недостъпни?