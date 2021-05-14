Резултати от 1 до 1 от общо 1

Компютъра ми от три дена все "спира" не дава картина/сигнал?

    Компютъра ми от три дена все "спира" не дава картина/сигнал?

    Здравейте. Компютъра ми работи нон-стоп. От три поредни дни обаче спира ли, заспива ли и аз не знам какво, защото си му светят всички индикатори вътре и вън, а настройките за заспиване и хибернация са изключени напълно! Това е когато се прибера след обед удома! На HDMI входа на ТВ който ми е дисплей, няма картина и пише че няма сигнал. Сменях го, вадих го нищо! Кабела е 2.1 високоскоростен, 3м, 45лв С мишката нищо. Извинете Моля, зле съм технически!!! Рестартирах компа от малкото копче отпред, всеки път. Не знам как се казва технически то! И ако някой помогне ще трябва да е по-простичко и подробно описано като за прост човек! Четох из нета, но все за изключен компютър. Моят не е загрял, дори студен. Скоро му сменяха вентилаторите, няма шум, а и дисковете!

