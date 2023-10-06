Регистрация
Помощ
Запомни ме?
Новини
Форум
Активност
FAQ
Календар
Форумни действия
Маркирай форумите като прочетени
Бързи връзки
Вижте лидерите на форума
Актуално
сървър
Повече опции
Форум
Битова Техника
Малки домакински уреди
Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
Почистване на кафе автомат Krups Intuition Preference+
Резултати от 1 до 1 от общо 1
Почистване на кафе автомат Krups Intuition Preference+
Инструменти на темите
Покажи версия за печат
Абонирай се за тази тема…
pavlin_s
Junior Member
Тук е от
Jul 2010
Мнения
53
Вчера
,
13:50
#1
Почистване на кафе автомат Krups Intuition Preference+
Здравейте, как мога да пусна принудително почиства на машината с таблетка?
Отговор с цитат
Advertisement
«
Предходна тема
|
Следваща тема
»
Подобни теми
Проблем с кафе автомат -Делонги
От Legal76 във форум Малки домакински уреди
Отговори:
2
Последно:
06-10-23,
22:35
кафе автомат
От Firefox във форум Малки домакински уреди
Отговори:
4
Последно:
18-07-15,
15:12
Кафемашина- KRUPS 972/B- Не пуска вода/кафе
От zmeya.70 във форум Малки домакински уреди
Отговори:
5
Последно:
27-06-14,
10:27
Избор на кафе машина автомат
От yavorvm във форум Малки домакински уреди
Отговори:
12
Последно:
04-02-14,
12:50
Препоръчайте ми кафе автомат
От vaskop във форум Малки домакински уреди
Отговори:
8
Последно:
28-12-12,
13:13
SetCombG.com
SetCombG.com
е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
-- SetCombG Desktop
-- Dark Desktop
-- SetCombG Mobile
-- English (US)
-- Български
Свържете се с нас
SetCombG | Новини и Ревюта
Горе
Bazar.bg - Техника
|
Портал за образование
|
Политика за поверителност
|
Бисквитки
|
Реклама
Powered by
vBulletin®
Version 4.2.0
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by
vBSEO
Горе