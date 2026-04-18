Проблем с еспресо машина Gorenje

Аз бих я занесъл за диагностика в сервиз за кафемашини.
Не в Г сервиз, където цената със сигурност ще е сравнима с тази на нов уред!
Може да не е електроника, а да се нуждае от профилактика.
Прочети в Ръководството на уреда, какво е написано по въпроса. По моделa в сайта на производителя трябва да го има в pdf.
Сравняваш обявената цена за ремонта на машината като цяло с тази на нова в магазина.
И си преценяваш какво да правиш.
Успех!
Има и бутон за произволна дължина на кафето, там си работи без да спира помпата. Така я ползвам засега, ама с фиксирана дължина на кафето е по-удобно.
Изведнъж ли се получи проблема или постепенно взе да намалява времето?
Изведнъж. Единия ден работеше, другия не.