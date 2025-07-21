Компресор за Whirlpool S25D RSS33-A/G

Здравейте,
Моля за съвет по следния казус:
Хладилникът е Whirlpool S25D RSS33-A/G на около 21 години, но в отлично външно състояние и не е за изхвърляне.
Явно вече комрлесора му е за смяна, като се включи в мрежата, пада предпазителя(бушона).
Молбата е да ме ориентирате, ако техника потвърди диагнозата, кой компресор и откъде трябва да се закупи?
Компресорът е Embraco egy100hlc , обозначението за фреона е R134a.
Приложил съм снимки на обозначеното по компресора, а също и на табелата на хладилника.
Предварително благодаря на отзовалите се!