Компресор за Whirlpool S25D RSS33-A/G

  1. rsvr
    rsvr е на линия
    Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    638
    Днес09:24 #1

    Компресор за Whirlpool S25D RSS33-A/G

    Здравейте,
    Моля за съвет по следния казус:
    Хладилникът е Whirlpool S25D RSS33-A/G на около 21 години, но в отлично външно състояние и не е за изхвърляне.
    Явно вече комрлесора му е за смяна, като се включи в мрежата, пада предпазителя(бушона).
    Молбата е да ме ориентирате, ако техника потвърди диагнозата, кой компресор и откъде трябва да се закупи?
    Компресорът е Embraco egy100hlc , обозначението за фреона е R134a.
    Приложил съм снимки на обозначеното по компресора, а също и на табелата на хладилника.
    Предварително благодаря на отзовалите се!

  3. Gena_bs
    Gena_bs е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Sep 2006
    Мнения
    6,059
    Днес10:29 #2

    Отговор: Компресор за Whirlpool S25D RSS33-A/G

    Аз бих изчакал резултата от дефектовката на машината. Може и да не се окаже компресорът.
    Иначе има заместители, но не знам дали си заслужава ремонта. Предвид пенсионната възраст на машината (трябва да се сменят уплътненията на вратите минимум), цената на новия компресор и стойността на възстановителните дейности.
    Embraco egy100hlc replacement - Google Search
    en-cross-reference-replacement-guide-nar-2021.pdf (embraco.com)
