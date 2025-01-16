На уплътненията на вратите на хладилника има черен мухъл от зимата.
Както на челната страна с магнита, така и между гънките им.
В горната и долната част на врата. Особено между двете отделения (горен фризер).
Пробвах с разреден препарат за съдове и оцет. С последният се чисти много бавно, като остават й следи от мухъла.
Не смея да ползвам спирт, белина или нещо по-агресивно.
Освен това не мога да достигна до най-долната част на гънките на уплътненията.
Работя внимателно, че имам негативен опит със скъсано от престараване.
Споделете положителен опит за някаква течност и инструмент!
Клечките за уши идват дебели
Хладилникът работи целогодишно на село.
За 10 години ползване на машината при непроменени условия такова чудо е нямало!