привет,
в настоящее время используется kodi и вы хотите получить полную настройку объемного звука 5.1 / 7.1. у меня есть sony xt8500 с поддержкой atmos, но я думаю, что он работает только с 2-канальной системой.
я очень новичок в аудио пространстве и очень не уверен, как настроить приемники / five.1, 7.1 со звуковой панелью, которая у меня уже есть, и мне интересно, есть ли у кого-нибудь настройки средней цены, которые я мог бы добавить, что бы хвалите мою звуковую панель и позвольте мне начать использовать правильный 5.1 при воспроизведении фильмов.
любая помощь горячо приветствуется.