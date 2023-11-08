Имам следната система и бих се радвал на малко съвети и идеи за оптимална настройка:
- TV: LG OLED C1 77"
- Soundbar: LG S90TR (7.1.3)
- Сървър: TrueNAS Scale с 15 TB филми, Ryzen процесор и външна AMD видеокарта
- Мрежа: 1 Gbps LAN – свързани са сървърът, телевизорът и отделен компютър
- Връзка: Телевизорът е свързан чрез eARC към саундбара
Настояща конфигурация:
На сървъра имам инсталирани Emby и Jellyfin.
От телевизора пускам филмите през съответните приложения — всичко до Full HD + Dolby Digital Plus (Atmos 5.1) върви без проблем.
Повечето 4K HDR и Dolby Atmos файлове също се гледат нормално, но при някои има леко буфериране, вероятно заради транскодиране от Jellyfin.
Искам да добавя Android TV box / медиаплеър, който:
- Ще бъде свързан директно с саундбара (HDMI) и към мрежата (LAN);
- Ще възпроизвежда 4K HDR / Dolby Vision / Dolby TrueHD Atmos / DTS:X без никакво конвертиране;
- Да работи гладко, без насичане, с възможност за директно възпроизвеждане от NAS-а;
Спрях се на това Dune HD Homatics Box R 4K Plus 350лв
Ще свърши ли работа според вас за тази цел — пълно 4K Dolby Vision + TrueHD Atmos passthrough от NAS през гигабитова мрежа?
Има ли по-добър вариант до около 500 лв? Отворен съм за идеи и съвети.
Не съм ползвал КОДИ никога . Също не искам да ползвам мини компютър заради нуждата от клавиатура ... предпочитам всичко да става с дистанционното на тв както до сега.