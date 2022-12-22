Здравейте! Интересувам се, ако има въобще потребители на услугата от Cooolbox - Coooltv чрез приложението им.
Въпроса е, че откакто съм със Sony OLED - 3 години използвам надградената им услуга Coool.tv през приложението - преди това с маговете.
Та винаги при включване на приложението/телевизията в началото докато покаже инфо бара и на кой канал си - затъпмява картината за няколко секунди и след това се очаква да "светне" в пълна яркост както си е. Понякога това не се случвва и с налага да се паузира, превърта или смени канала за да "ресетне" алгоритъма. Тоест конкретно това приложение нещо бърка алгоритмите за АБЛ-а и картината е адски тъмна на около -40 процента по-тъмна. В последно време дори посочените по-горе методи не сработват и картината си остава тъмна без значение дали се включва на друг канал, паузира или не.
Забелязах че триене на кеша, реинсталиране не помагат. На случаен прицип сработва правилно и след това отказва да показва правилна картина.
Та да обобщя това го прави само и единствено на приложението Coool.tv от което смятам че просто е писано некадърно или не достатъчно грамотно че да бърка алгоритмите на Sony OLED и да задейства ABL-a предварително....
Някой ако е със същите наблюдения моля да сподели. За съжаление се налага да прекратяк тази услуга и да гледам от конкурентите, като единствено Yettel TV е читаво. (с пренебрежимо около 4-5 процента по-мека картина, но се ядва) За мен приоритет е интерфейса и навигацията, та ако не беше дървото от Tplay - при тях качеството на картината е топ, но приложението не ме кефи.
Благодаря предварително!