Здравейте, съфорумци.
Както винаги до сега съм пазарувал след консултация с Вас.
Успях да се договоря с жената вместо да купувам нова 85"-ца да си направя отделно помещение само за мен.
Спрял съм се на LG 65" G5 - размерът е идеален и влиза на милимунди защото ще в ниша.
Гледам, че в момента има два модела на различни цени 65G51LW и 65G53LS - разлика от 150лв. - какви са им различията?
Ще го ползвам изцяло за плейстейшън 5 и гледане на футбол.
Също така на сходни цени са и някои сони-та и самсунг s95, както и един панасоник Z90. На доста по-ниска цена е и LG 65C5-цата.
Та както винаги въпросът ми е - какво мислите и също така трябва ли да се чака новата RGB технология или OLED си супер за сега.
Благодаря предварително!